Не помогло: FPV-дрон уничтожил российский танк, несмотря на антидронную сетку на дороге (видео)

В районе временно оккупированного Бахмута ВС РФ натянули сетку между столбами. Она должна была бы защищать от ударов дронов-камикадзе, однако украинские военные просто пролетели выше нее.

FPV-дроны становятся все более массовыми на войне. РФ решила установить сетку прямо на дороге, который по замыслу должен останавливать беспилотники. Однако украинские военные наглядно показали, что это не помогло. Об этом сообщает The War Zone.

Небольшие FPV-дроны — это чрезвычайно высокоманевренное изделие. С их помощью Силы обороны уничтожают танки, грузовики, самих оккупантов, а иногда даже большие дроны. Недавно оккупанты начали устанавливать сетки, которую натягивали между столбами в районе оккупированного Бахмута. Часто украинские дроны преследуют российские цели на дороге. Поэтому размещение сеток должно было бы остановить их.

Однако вскоре после российской публикации появилась еще одна украинская. На ней уже показывают кадры оператора дрона-камикадзе, который просто пролетает над сетками и попадает в танк. Поэтому барьер оказался беспомощным. В издании добавляют, что игра в "кошки-мешки" продолжается. Один из российских пропагандистов предлагает вместо маскировочной сети использовать рыболовную, чтобы ее было труднее обнаружить.

Напомним, 25 сентября украинские военные показали, как оккупанты начали имитировать цели с помощью надувных моделей. В частности, Т-72.

Также СМИ писали, что 25 сентября была атака беспилотников на аэродром ВС РФ в Курске.