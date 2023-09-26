Удары ВСУ по Черноморскому флоту подрывают стратегическую мощь Кремля в регионе, — разведка

В британском Минобороны полагают, что из-за мощных ударов украинских сил Черноморский флот получил хоть и серьезный, но все же локальный физический ущерб. Поэтому Россия сохраняет способность атаковать крылатыми ракетами из акватории Черного моря.

Удары украинских сил по кораблям и военной инфраструктуре Черноморского флота РФ были более разрушительными и лучше скоординированными, чем до сих пор в ходе войны. Это говорит о том, что в регионе идет динамичное противостояние, которое может существенно подорвать сильное стратегическое положение России. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что за последние недели из-за мощных атак украинской стороны Черноморский флот получил хоть и серьезный, но все же локальный физический ущерб.

"Флот почти наверняка сохраняет способность выполнять свои основные задачи в военное время — наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные районы", — говорится в сообщении.

В то же время возможности российских кораблей по более широкому патрулированию в акватории Черного моря, скорее всего, будет снижена, что неизбежно отразится на фактическую блокаду украинских портов. Также, вероятно, снизится способность защищать свои портовые объекты и проводить плановое техническое обслуживание кораблей.

"Вооруженные силы Украины могут подорвать символическую и стратегическую мощь Кремля, проецируемую из его тепловодного порта в оккупированном Севастополе", — подытожили в британском Минобороны.

Напомним, аналитики из Института изучения войны считают, что гибель командующего Черноморского флота Российской Федерации Виктора Соколова приведет к значительным сбоям в командовании и управлении ЧФ. Однако они отметили, что пока нет подтверждения того, что Соколов и другие офицеры погибли в результате удара по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября.