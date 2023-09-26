Война за море: Филиппины сняли китайский барьер в Южно-Китайском море

Пока неизвестно, как отреагируют китайцы, но в МИД уже заявили, что мель Скарборо, как и воды вокруг принадлежат им. При этом Филиппины использовали море целыми поколениями.

В Южнокитайском море продолжает расти напряженность между Филиппинами и Китаем. Первые заявили о перерезании барьера, который мешал рыболовству в море. Об этом сообщает The New York Times.

Китай решительно хочет установить контроль над почти всем Южно-Китайским морем. Филиппины не планируют отдавать море, поэтому 25 сентября береговая охрана сняла китайский барьер, который удерживал филиппинские рыбацкие лодки. Было опубликовано видео водолаза, который перерезает веревку на мели Скарборо, на которую претендуют обе страны.

"Барьер представлял опасность для судоходства, что является явным нарушением международного права. Это также препятствует ведению рыбалки и заработка филиппинским рыбакам", — заявили в Филиппинах.

Пока неизвестно, каким будет ответ китайцев. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Скарборо и прилегающие вокруг территории являются неотъемлемой частью Китая, над которой Пекин "имеет неоспоримый суверенитет".

Отмечается, что Филиппины — не единственная страна в регионе, которая противостоит Китаю из-за территории и права на рыболовство. Вьетнам, Малайзия и Бруней тоже имеют свои конфликты с КНР. США не имеет там территориальных претензий, однако настаивает на свободе судоходства в регионе. Также 25 сентября президент Джо Байден принял лидеров 18 тихоокеанских островных государств в Белом доме — это является доказательством роста конкуренции за влияние между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, 24 сентября СМИ писали, что Китай установил блокаду в Южно-китайском море.

7 августа китайский корабль морской охраны атаковал филиппинский корабль из водометов.