Китайский корабль морской охраны атаковал филиппинский корабль из водометов (видео)

Филиппинские силы доставляли провиант своим морпехам на базе Второго Томаса. Эту территорию Китай считает своей, поэтому они и подставили под опасность жизнь филиппинского экипажа.

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Китай повышает градус напряжения с Филиппинами. Их патрульный корабль атаковал филиппинский из водометов в Южнокитайском море. Об этом сообщает CNN.

Инцидент обостряет и без того напряженную ситуацию между Китаем, США и их союзниками. В сети появилось видео атаки большим кораблем береговой охраны Китая маленького филиппинского корабля, который доставлял припасы в гарнизон морпехов на отмели Второго Томаса. На эту территорию претендуют китайцы и Филиппины. Последние установили на объекте свою базу с морпехами. Китай называет территорию отмели Второго Томаса рифом Ренай и считает своей.

Также береговая охрана Филиппин показала, что китайский корабль приблизился на опасное расстояние.

"Береговая охрана Филиппин (PCG) решительно осуждает опасные маневры береговой охраны Китая (CCG) и незаконное использование водометов против кораблей PCG", — говорится в заявлении береговой охраны Филиппин.

Китайские действия осудили также в США. Там заявили, что вооруженное нападение на Филиппины приведет к выполнению Договора о взаимной обороне от 1951 года.

"Соединенные Штаты вновь подтверждают, что вооруженное нападение на государственные суда, самолеты и вооруженные силы Филиппин, включая береговую охрану в Южнокитайском море, приведет к выполнению обязательств США по взаимной обороне в соответствии со статьей IV", — заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В МИД Филиппин вместе с Вооруженными силами провели совместную пресс-конференцию, в которой осудили опасную и незаконную практику. Мало того, китайцы поставили под угрозу жизнь филиппинского экипажа в нарушение гуманитарного и международного права.

Представитель береговой охраны Китая Ган Юй заявил, что филиппинские корабли незаконно вторглись в китайские территориальные воды. Он добавил, что береговая охрана продолжит деятельность своих сил в регионе.

Напомним, 4 апреля Филиппины определялись с размещением новых военных баз для армии США.

2 февраля сообщалось, что США построят 5 новых военных баз на Филиппинах.