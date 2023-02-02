"Стратегический регион": США построят 5 новых военных баз на Филиппинах (карта)

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечает, что военные объекты усиливают безопасность в Тихоокеанском регионе, а также повысит оперативность оказания помощи людям в случае происшествий.

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Соединенные Штаты объявили о плане по строительству 5 новых баз в стратегических районах Филиппин. Об этом сообщает Defence Brief.

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что они ускоряют реализацию Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве. В ходе визита на базу в Наварро на Минданао глава Пентагона отметил тесное сотрудничество. На ней бойцы американской армии работают совестно с филиппинскими в рамках операции "Тихоокеанский орел Филиппины".

Представитель Пентагона сказал изданию, что несмотря на встречу с высшим военным руководством Остин решил посетить военную базу, чтобы подчеркнуть "последовательность и оперативную совместимость американо-филиппинского альянса".

[ + – ] Карта расположения новых военных баз

Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве подчеркивает стратегическую важность для США Филиппин. Новые военные базы позволят более оперативно оказывать помощь при гуманитарных и климатических бедствиях на островах, а также совместно реагировать на общие вызовы безопасности в регионе.

Строительство новых военных объектов обойдется в более чем 82 млн долларов. В США также подчеркнули, что они гордятся тем, что инвестиции поддерживают рост экономики и создание новых рабочих мест в Филиппинах.

Напомним, 1 февраля экс-офицер ВВС США заявил, что развертывание космического оружия начнется быстрее, чем все ожидают.

Также сообщалось, что США начали разработку искусственной крови для быстрого оказания помощи раненым на поле боя.