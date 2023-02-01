В США начали разработку искусственной крови для быстрой помощи раненым на поле боя

В пылу сражения не всегда удается эвакуировать военного для оказания помощи, есть цельная кровь, но она требует особых условий для сбережения. Поэтому исследователи хотят сделать синтетическую замену.

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Агентство передовых исследовательских разработок США (DARPA) работает над разработкой эквивалента крови для помощи раненым бойцам на поле боя. Об этом сообщает Defense Brief.

Кровотечение — самая распространенная причина смерти у военных и гражданских в результате травм или ранений. Для оказания помощи есть около 30 минут или даже меньше. В ином случае боец может погибнуть.

Для помощи военным есть цельная кровь, однако она имеет ограниченный срок хранения, требует нахождения в холоде и на поле боя не всегда доступна из-за логистики. В издании отмечают, что несмотря на высокоэффективную программу Министерства обороны США по переливанию крови, быстрая эвакуация бойцов для оказания помощи не всегда возможна.

Поэтому DARPA начала программу "полевые решения для лечения кровотечений с помощью биоискусственных реанимационных продуктов". Планируется разработать эквивалент цельной крови, которую можно будет хранить в полевых условиях.

"Основная проблема, которую призван решить FSHARP, — это зависимость цельной крови от холодовой цепи и пополнения запасов", — заявил руководитель программы Жан-Поль Кретьен.

План состоит в том, чтобы интегрировать несколько биоискусственных и синтетических компонентов для доставки кислорода, остановки кровотечения и восполнения объема — ключевых терапевтических функций цельной крови в реанимации.

Отмечается, что разработка будет вестись совместно с университетами и лабораториями ряда штатов.

Напомним, 26 января в украинском центре крови заявили, что после трагических происшествий нет смысла срочно сдавать кровь.

26 декабря 2022 года в Генштабе заявили, что оккупанты заставляют сдавать кровь медиков для раненых захватчиков.