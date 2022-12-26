Медиков на Донбассе заставляют сдавать кровь для раненых оккупантов, — Генштаб ВСУ

По данным командования, в больницу в Старобельске доставили полсотни тяжелораненых российских военных. В медучреждениях наблюдается дефицит крови для переливания.

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Работников медучреждений в городе Горловка оккупированной Донецкой области обязали сдавать кровь для раненых российских бойцов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке 26 декабря.

"Противник продолжает нести потери", — пишет пресс-служба Генштаба.

Как уточняется, в больницах Горловки составили специальный график для сдачи крови медработников. Такое решение захватчики приняли из-за дефицита донорской крови для переливания.

Генштаб также информирует, что больница в Старобельске Луганской области, которую переоборудовали под военный лазарет, переполнена ранеными российскими бойцами. Туда за последние дни доставили не менее пятидесяти тяжелораненых оккупантов.

В течение суток украинская авиация нанесла пять ударов по местам скопления живой силы и техники врага.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.

Напомним, украинский БПЛА атаковал стратегическую авиабазу в Энгельсе Саратовской области. За декабрь это уже вторая атака по месту размещения авиации врага.

25 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина со временем получит все оружие, которое ей нужно. По его словам, поставить Киеву все необходимое вооружение мешают сразу несколько причин, с которыми и будут работать украинские власти.