Медиків на Донбасі змушують здавати кров для поранених окупантів, — Генштаб ЗСУ

За даними командування, до лікарні в Старобільську доправили пів сотні тяжко поранених російських військових. У медзакладах спостерігається дефіцит крові для переливання.

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Працівників медустанов у місті Горлівка окупованої Донецької області зобов'язали здавати кров для поранених російських бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 26 грудня.

"Противник продовжує зазнавати втрат", — пише пресслужба Генштабу.

Як уточнюється, у лікарнях Горлівки склали спеціальний графік для здавання крові медпрацівників. Таке рішення загарбники ухвалили через дефіцит донорської крові для переливання.

Генштаб також інформує, що лікарня в Старобільську Луганської області, яку переобладнали під військовий лазарет, переповнена пораненими бійцями. Туди за останні дні доставили не менше п'ятдесяти тяжко поранених окупантів.

Протягом доби українська авіація завдала п'яти ударів по місцях скупчення живої сили та техніки ворога.

Ракетники й артилеристи ЗСУ вразили дев'ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили та два інші важливі об'єкти противника.

Нагадаємо, український БПЛА атакував стратегічну авіабазу в Енгельсі Саратовської області. За грудень це вже друга атака по місцю розміщення авіації ворога.

25 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна згодом отримає всю зброю, яка їй потрібна. За його словами, надати Києву все необхідне озброєння заважають одразу кілька причин, з якими й працюватиме українська влада.