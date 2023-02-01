У США розпочали розробку штучної крові для швидкої допомоги пораненим на полі бою

У запалі битви не завжди вдається евакуювати військового для надання допомоги, є цілісна кров, але вона потребує особливих умов для зберігання. Тому дослідники хочуть зробити синтетичну заміну.

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Агентство передових досліджень США (DARPA) працює над розробкою еквівалента крові для допомоги пораненим бійцям на полі бою. Про це повідомляє Defense Brief.

Кровотеча — найпоширеніша причина смерті у військових та цивільних внаслідок травм чи поранень. Для надання допомоги є близько 30 хвилин або навіть менше. Інакше боєць може загинути.

Для допомоги військовим є цілісна кров, проте вона має обмежений термін зберігання, вимагає знаходження у холоді та на полі бою не завжди доступна через логістику. У виданні зазначають, що, попри високоефективну програму Міністерства оборони США з переливання крові, швидка евакуація бійців для надання допомоги не завжди можлива.

Тому DARPA розпочала програму "польові рішення для лікування кровотеч за допомогою біоштучних реанімаційних продуктів". Планується розробити еквівалент цільної крові, яку можна буде зберігати у польових умовах.

"Основна проблема, яку покликаний розв'язати FSHARP, — це залежність цільної крові від холодового ланцюга та поповнення запасів", — заявив керівник програми Жан-Поль Кретьєн.

План полягає в тому, щоб інтегрувати кілька біоштучних та синтетичних компонентів для доставки кисню, зупинки кровотечі та заповнення обсягу — ключових терапевтичних функцій цільної крові у реанімації.

Зазначається, що розробка вестиметься спільно з університетами та лабораторіями низки штатів.

Нагадаємо, 26 січня в українському центрі крові заявили, що після трагічних подій немає сенсу терміново здавати кров.

26 грудня 2022 року в Генштабі заявили, що окупанти змушують здавати кров медиків для поранених загарбників.