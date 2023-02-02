"Стратегічний регіон": США збудують 5 нових військових баз на Філіппінах (карта)

Глава Пентагону Ллойд Остін наголошує, що військові об'єкти посилюють безпеку в Тихоокеанському регіоні, а також підвищать оперативність надання допомоги людям у разі подій.

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Сполучені Штати оголосили про план будівництва 5 нових баз у стратегічних районах Філіппін. Про це повідомляє Defence Brief.

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що вони прискорюють реалізацію Угоди про розширену оборонну співпрацю. В ході візиту на базу в Наварро на Мінданао глава Пентагону наголосив на тісній співпраці. Над нею бійці американської армії працюють сумлінно з філіппінськими в межах операції "Тихоокеанський орел Філіппіни".

Представник Пентагону сказав виданню, що попри зустріч із вищим військовим керівництвом Остін вирішив відвідати військову базу, щоб наголосити на "послідовності й оперативній сумісності американо-філіппінського альянсу".

[ + – ] Карта розташування нових військових баз

Угода про розширену оборонну співпрацю підкреслює стратегічну важливість для США Філіппін. Нові військові бази дозволять оперативніше надавати допомогу в разі гуманітарних і кліматичних лих на островах, а також спільно реагувати на спільні виклики безпеки в регіоні.

Будівництво нових військових об'єктів коштуватиме понад 82 млн доларів. У США також наголосили, що вони пишаються тим, що інвестиції підтримують зростання економіки та створення нових робочих місць на Філіппінах.

Нагадаємо, 1 лютого ексофіцер ВПС США заявив, що розгортання космічної зброї почнеться швидше, ніж усі очікують.

Також повідомлялося, що США розпочали розробку штучної крові для швидкого надання допомоги пораненим на полі бою.