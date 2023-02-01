"Розгортання космічної зброї почнеться швидше, ніж ви думаєте": ексофіцер ВПС

Засновник True Anomaly, колишній офіцер ВПС США Евен Роджерс, має намір "оголосити війну" в космосі Росії та Китаю.

Related video

Приватна американська компанія True Anomaly має намір "вирішити проблеми орбітальної війни", діючи на користь космічних сил США. Згідно з нещодавньою заявкою до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), True Anomaly вже готується до своєї першої орбітальної місії, передає wired.com.

Як американські супутники шпигуватимуть за супутниками РФ

У жовтні 2023 року True Anomaly планує запустити 2 супутники Jackal за допомогою ракети SpaceX. Їх метою буде "орбітальне переслідування" супутників, що знаходяться на низькій навколоземній орбіті. Пристрої не оснащуватимуть боєголовками або лазерними бластерами, але вони будуть здатні виконувати так звані операції зближення (rendezvous proximity operations, — RPO). Іншими словами, вони матимуть можливість маневрувати поруч із супутниками інших країн з метою перехопити інформацію, що передається.

У ході першої тренувальної місії, що отримала назву Demo-1, Jackal шпигуватимуть один за одним, використовуючи радари та мультиспектральні камери, щоб наближатися аж до кількох сотень метрів. Якщо все піде добре, то гендиректор компанії Евен Роджерс відправить до космосу ціле угруповання супутників, які працюють на користь Збройних сил США. Керуватиме ними штат операторів, а також нейромережа, "щоб переслідувати противників", — підкреслив Роджерс.

[ + – ] Гендиректор True Anomaly про орбітальну війну

Jackal спочатку допоможуть розібратися в тому, які технології розгортають у космосі "недружні" країни на кшталт Росії чи Китаю. На думку Роджерса, його угруповання забезпечить не лише стеження, а й захист від ворожих технологій, а також у майбутньому надасть змогу вести активну радіоелектронну боротьбу.

Згідно з публічною інформацією, True Anomaly не розробляє власну наступальну зброю. Проте влітку 2022 року в серії постів Роджерс написав у Твіттері: "Тактичне виведення з ладу ворожого космічного корабля може бути суттєвішим, ніж втрата всієї авіаносної ударної групи… І є багато способів знищити космічний корабель. Зрештою, це лише літаючий комп'ютер. ", — цитує його видання.

Зближення супутників: хто, як і навіщо застосовує цей метод

Метод зближення супутників не новий. Сьогодні проводяться десятки військових операцій RPO на геостаціонарних та низьких навколоземних орбітах, оскільки спосіб добре зарекомендував себе ще з часів холодної війни. Американські, російські або китайські пристрої підлітають якомога ближче один до одного, щоб краще "розглянути" конструкцію або перехопити будь-які дані.

RPO застосовується лише військовими. Наприклад, функція дуже корисна для так званих космічних буксирів, які ремонтують або переміщують супутники, що вийшли з ладу, збирають космічне сміття. Однак True Anomaly – це перший RPO-стартап, явно орієнтований на військовий ринок, йдеться у матеріалі. Це й не дивно тому, що раніше Евен Роджерс працював на Космічне командування США, що відповідає за планування та розгортання оборонних та наступальних військово-космічних систем. Він і співзасновники, Ден Бранскі, Том Ніколс і Кайл Закжевскі, — колишні офіцери ВПС та Космічних сил, "знали проблему краще, ніж будь-хто інший, щодня стикалися з обмеженнями технологій і розчаровані цими обмеженнями", — заявляє Роджерс. Замість того, щоб чекати, доки великий підрядник американського ВПК займеться цим, вони вирішили вирішити проблему самостійно. Розгортання космічної зброї, за його словами, "набагато ближче, ніж думає більшість людей".

Розгортання космічної зброї, за його словами, "набагато ближче, ніж думає більшість людей".

Згідно з документами Комісії з обміну цінними паперами США, True Anomaly вже залучила понад $23 млн. від інвесторів. А нещодавно компанія підписала договір про оренду заводу площею 35 000 кв. футів у передмісті Денвера, штат Колорадо.

Ігрові двигуни допоможуть керувати супутниками-шпигунами

Крім виробництва супутників Jackal, інженери True Anomaly розробляють хмарну систему управління для інтеграції автономних агентів та людей-операторів, використовуючи комерційні ігрові движки, такі як Unity, для створення інтерактивних додатків у реальному часі та розробляють програмне забезпечення для управління супутниками, щоб вони могли безперешкодно маневрувати. True Anomaly вже подала заявку на товарний знак не тільки для пристроїв, а й для софту, основними функціями якого буде отримання та обробка орбітальних космічних зображень, навігація для зближення та забезпечення роботи систем виявлення цілей.

"Що відрізняє True Anomaly, так це те, що компанія представляє свій супутник, швидше, як систему переслідування, ніж систему візуалізації або збору розвідданих", — говорить Кейтлін Джонсон, заступник директора проєкту аерокосмічної безпеки в Центрі стратегічних досліджень. "Мене це турбує тому, що це може призвести до ненавмисної ескалації. Особливо з урахуванням досвіду засновника у ВПС, наші противники могли б сприйняти його як компанію, що працює на ВПК".

За словами Джонсон, місії з переслідування ворожих супутників є досить ризикованим заняттям, а будь-яке зіткнення на орбіті може призвести до утворення величезної кількості космічного сміття, — шматки заліза можуть пошкодити інші супутники, створивши ще більше сміття. Але Роджерс каже, що запобігання зіткненням — це можливість, "яку ми дуже уважно і агресивно відстежуємо. Ми прагнемо діяти відповідально і стійко в космосі".

"Чи вийде Роджерсу запустити супутники-шпигуни, побачимо в жовтні 2023-го", — резюмували журналісти.