"Развертывание космического оружия начнется быстрее, чем вы думаете": экс-офицер ВВС

Основатель True Anomaly, бывший офицер ВВС США Эвен Роджерс, намерен "объявить войну" в космосе России и Китаю.

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Частная американская компания True Anomaly вознамерилась "решить проблемы орбитальной войны", действуя в интересах космических сил США. Согласно недавней заявке в Федеральную комиссию по связи США (FCC), True Anomaly уже готовится к своей первой орбитальной миссии, передает wired.com.

Как американские спутники будут шпионить за спутниками РФ

В октябре 2023 года True Anomaly планирует запустить 2 спутника Jackal с помощью ракеты SpaceX. Их целью будет "орбитальное преследование" спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Устройства не станут оснащать боеголовками или лазерными бластерами, но они будут способны выполнять так называемые операции сближения (rendezvous proximity operations, — RPO). Иными словами, они получат возможность маневрировать рядом со спутниками других стран с целью перехватить передаваемую информацию.

В ходе первой тренировочной миссии, получившей название Demo-1, Jackal будут шпионить друг за другом, используя радары и мультиспектральные камеры, чтобы приближаться вплоть до нескольких сотен метров. Если все пойдет хорошо, то гендиректор компании Эвен Роджерс отправит в космос целую группировку спутников, работающих в интересах Вооруженных сил США. Управлять ими будет штат операторов, а также нейросеть, "чтобы преследовать противников", — подчеркнул Роджеорс.

[ + – ] Гендиректор True Anomaly об орбитальной войне

Jackal поначалу помогут разобраться в том, какие технологии развертывают в космосе "недружественные" страны вроде России, или Китая. По мнению Роджерса, его группировка обеспечит не только слежку, но и защиту от вражеских технологий, а также в будущем предоставит возможность вести активную радиоэлектронную борьбу.

Согласно публичной информации, True Anomaly не разрабатывает собственное наступательное оружие. Однако летом 2022 года в серии постов Роджерс написал в Твиттере: "Тактическое выведение из строя вражеского космического корабля может быть более существенным, чем потеря всей авианосной ударной группы… И есть много способов уничтожить космический корабль. В конце концов, — это всего лишь летающий компьютер", — цитирует его издание.

Сближение спутников: кто, как и для чего применяет этот метод

Метод сближения спутников не нов. Сегодня проводятся десятки военных операций RPO на геостационарных и низких околоземных орбитах, так как способ хорошо зарекомендовал себя еще со времен холодной войны. Американские, российские или китайские устройства подлетают как можно ближе друг к другу, чтобы получше "рассмотреть" конструкцию или же перехватить какие-либо данные.

RPO применяется е только военными. Например, функция весьма полезна для так называемых космических буксиров, которые ремонтируют или перемещают вышедшие из строя спутники, собирают космический мусор. Однако True Anomaly — это первый RPO-стартап, явно ориентированный на военный рынок, говорится в материале. Это и не удивительно, потому что ранее Эвен Роджерс работал на Космическое командование США, отвечающее за планирование и развертывание оборонительных и наступательных военно-космические систем. Он и соучредители, Дэн Брански, Том Николс и Кайл Закжевски, — бывшие офицеры ВВС и Космических сил, "знали проблему лучше, чем кто-либо другой, ежедневно сталкивались с ограничениями технологий и разочарованы этими ограничениями", — заявляет Роджерс. Вместо того, чтобы ждать, пока крупный подрядчик американского ВПК займется этим, они решили решить проблему самостоятельно. Развертывание космического оружия, по его словам, "намного ближе, чем думает большинство людей".

Развертывание космического оружия, по его словам, "намного ближе, чем думает большинство людей".

Согласно документам Комиссии по обмену ценными бумагами США, True Anomaly уже привлекла более $23 млн от инвесторов. А недавно компания подписала договор об аренде завода площадью 35 000 кв. футов в пригороде Денвера, штат Колорадо.

Игровые движки помогут управлять спутниками-шпионами

Помимо производства спутников Jackal, инженеры True Anomaly разрабатывают облачную систему управления для интеграции автономных агентов и людей-операторов, используя коммерческие игровые движки, такие как Unity, для создания интерактивных приложений в реальном времени и разрабатывают программное обеспечение для управления спутниками, чтобы они могли беспрепятственно маневрировать. True Anomaly уже подала заявку на товарный знак не только для устройств, но и для софта, основными функциями которого будет получение и обработка орбитальных космических изображений, навигация для сближения и обеспечение работы систем обнаружения целей.

"Что отличает True Anomaly, так это то, что компания представляет свой спутник, скорее, как систему преследования, чем как систему визуализации или сбора разведданных", — говорит Кейтлин Джонсон, заместитель директора проекта аэрокосмической безопасности в Центре стратегических исследований. "Меня это беспокоит, потому что это может привести к непреднамеренной эскалации. Особенно с учетом опыта основателя в ВВС, — наши противники могли бы воспринять его как компанию, работающую на ВПК".

По словам Джонсон, миссии по преследованию вражеских спутников являются довольно рискованным занятием, а любое столкновение на орбите может привести к образованию огромного количества космического мусора, — куски железа могут повредить другие спутники, создав еще больше мусора. Но Роджерс говорит, что предотвращение столкновений — это возможность, "которую мы очень внимательно и агрессивно отслеживаем. Мы стремимся действовать ответственно и устойчиво в космосе".

"Получится ли у Роджерса запустить спутники-шпионы, увидим в октябре 2023-го", — резюмировали журналисты.