Филиппины определялись с размещением новых военных баз для армии США (карта)

Штаты не будут иметь новые базы постоянного военного присутствия, однако смогут их использовать в непредвиденных ситуациях.

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Филиппины определили расположение четырех новых баз армии США в рамках расширенного оборонного соглашения, которое, по мнению аналитиков, направлено на борьбу с Китаем. Об этом сообщает CNN.

Американская армия построит 3 базы на главном острове Филиппин Лусон, недалеко от Тайваня, и еще одну в провинции Палаван в Южнокитайском море. В издании отмечают, что США активизировали усилия по расширению безопасности в регионе на фоне растущего беспокойства по поводу агрессивной позиции Китая.

"Эти новые локации усилят оперативную совместимость вооруженных сил Соединенных Штатов и Филиппин и позволят нам более быстро реагировать вместе на ряд общих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, включая природные и гуманитарные катастрофы", — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Новые базы для США на Филиппинах

Отмечается, что военно-морская база Камило Осиас на севере Лусона находится всего в 500 км от тайваньского города Гаосюна, где проживает 2,7 млн человек. При этом ни на одной из 4 баз не будет постоянного военного присутствия США — это запрещено соглашением, но они будут доступны американской армии в случае непредвиденных ситуаций.

США планируют помочь Филиппинам модернизировать базы. На апрель также запланированы масштабные совместные учения, к которым всего присоединится 17 600 военных двух стран.

Напомним, 21 февраля СМИ писали, как США укрепляют оборону в Тихом океане на фоне угроз КНДР, КНР и РФ.

2 февраля сообщалось, что США построят пять новых военных баз на Филиппинах.