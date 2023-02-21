Угроза КНР, КНДР и России: как США укрепляют оборону в Тихом океане

По итогам 2022 года Япония, Австралия, Филиппины и ряд других стран расширяют свои возможности, чтобы противостоять возрастающим Пекину и Пхеньяну, отмечают журналисты.

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Последний год отметился тем, что Китай, Северная Корея и РФ осуществляют провокации против ряда стран в Индо-Тихоокеанском регионе. Это заставляет США углублять партнерство в регионе. Об этом сообщает The Washington Post.

Недавний прецедент с китайским воздушным шаром застал Штаты врасплох. Однако в издании отмечают, что это только череда постоянных провокаций, которые проходили весь 2022 год:

запуск ракет над Тайванем после визита Нэнси Пелоси;

растущий ядерный арсенал Китая;

рекордное количество запуска ракет в КНДР;

сближение Китая и РФ;

расширение военных баз Китая в Южно-Китанском море.

Командующий армией в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Акилино говорит, что сейчас ситуация самая напряженная за все время его службы. Поэтому США прикладывают усилия для углубления сотрудничества между странами региона. Большая часть этого прогресса становится очевидной только в последнее время, отмечают в издании.

[ + – ] Карта военных бах в Индо-Тихоокеанском регионе

В частности, в декабре Япония объявила о резком увеличении оборонного бюджета, а также о приобретении крылатых ракет Tomahawk. Филиппины заявили, что они одобрили дополнительные 4 базы США на своей территории. В ближайшие недели Австралия обнародует план по приобретению атомных подлодок из США и Британии.

Однако Таиланд, Малайзия и Индонезия считают, что им стоит избежать перекрестного огня в соперничестве крупных государств. Они не хотят выбирать сторону между США и Китаем. Также Индия ведет автономную политику, чтобы избежать участия в каких-либо соглашениях по безопасности. Вместе с тем Китай для них потенциальная угроза.

В Индо-Тихоокеанском регионе проходят крупные учения с участием стран региона и даже Европы. Летом 2022 года прошли крупнейшие в истории учения у Гавайских островов. К ним привлекли 170 самолетов, более 25 тысяч бойцов и 26 стран.

"Причина, по которой мы должны поднять оружие, заключается в том, что в регионе возникают все более серьезные и сложные проблемы безопасности, которые создают Северная Корея, Китай и Россия", — заявил премьер-министр Японии Фмуио Кисида.

Эксперты говорят, что размещение атомных подводных лодок США в Австралии — даже на ротационной основе — имело бы большое значение, поскольку база в Индийском океане была бы вне досягаемости большинства китайских ракет.

Напомним, 20 февраля в Китае заявили, что США не имеют права "читать им лекции" в вопросе поставок оружия РФ.

Также 20 февраля в СМИ писали, что если Китай будет поставлять летальное оружие ВС РФ, то будет глобальный сдвиг.