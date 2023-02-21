Загроза КНР, КНДР та Росії: як США зміцнюють оборону в Тихому океані

За підсумками 2022 року Японія, Австралія, Філіппіни та низка інших країн розширюють свої можливості, щоб протистояти зростанню Пекіну та Пхеньяну, зазначають журналісти.

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Останній рік відзначився тим, що Китай, Північна Корея та РФ здійснюють провокації проти низки країн в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це змушує США поглиблювати партнерство у регіоні. Про це повідомляє The Washington Post.

Недавній прецедент з китайською повітряною кулею застав Штати зненацька. Однак у виданні зазначають, що це лише низка постійних провокацій, які проходили весь 2022 рік:

запуск ракет над Тайванем після візиту Ненсі Пелосі;

зростаючий ядерний арсенал Китаю;

рекордну кількість запуску ракет у КНДР;

зближення Китаю та РФ;

розширення військових баз Китаю у Південно-Китанському морі.

Командувач армією в Індо-Тихоокеанському регіоні Джон Акіліно каже, що зараз ситуація найбільш напружена за весь час його служби. Тому США докладають зусиль для поглиблення співпраці між країнами регіону. Більша частина цього прогресу стає очевидною лише останнім часом, зазначають у виданні.

[ + – ] Карта військових бах в Індо-Тихоокеанському регіоні

Зокрема, у грудні Японія оголосила про різке збільшення оборонного бюджету, а також придбання крилатих ракет Tomahawk. Філіппіни заявили, що вони схвалили додаткові 4 бази США на своїй території. Найближчими тижнями Австралія оприлюднить план з придбання атомних підводних човнів зі США та Британії.

Однак Таїланд, Малайзія та Індонезія вважають, що їм варто уникнути перехресного вогню у суперництві великих держав. Вони не хочуть обирати бік між США та Китаєм. Також Індія веде автономну політику, щоб уникнути участі у будь-яких безпекових угодах. Водночас Китай для них є потенційною загрозою.

В Індо-Тихоокеанському регіоні проходять великі навчання за участю країн регіону та навіть Європи. Влітку 2022 пройшли найбільші в історії навчання біля Гавайських островів. До них залучили 170 літаків, понад 25 тисяч бійців та 26 країн.

"Причина, через яку ми маємо підняти зброю, полягає в тому, що в регіоні виникають все серйозніші та складніші проблеми безпеки, які створюють Північна Корея, Китай та Росія", — заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Експерти кажуть, що розміщення атомних підводних човнів США в Австралії — навіть на ротаційній основі — мало б велике значення, оскільки база в Індійському океані була б поза досяжністю більшості китайських ракет.

Нагадаємо, 20 лютого в Китаї заявили, що США не мають права "читати їм лекції" у питанні постачання зброї РФ.

Також 20 лютого у ЗМІ писали, що якщо Китай постачатиме летальну зброю ЗС РФ, то буде глобальне зрушення.