Філіппіни визначались з розміщенням нових військових баз для армії США (мапа)

Штати не матимуть на нових базах постійної військової присутності, однак зможуть їх використовувати за непередбачуваних ситуацій.

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Філіппіни визначили розташування чотирьох нових баз армії США в межах розширеної оборонної угоди, яка на думку аналітиків, спрямована на боротьбу з Китаєм. Про це повідомляє CNN.

Американська армія побудує 3 бази на головному острові ФІліппін Лусон, що неподалік від Тайваню, та ще одну в провінції Палаван у Південнокитайському морі. У виданні зазначають, що США активізували зусилля щодо розширення безпеки в регіоні на фоні підвищеного занепокоєння щодо агресивної територіальної позиції Китаю.

"Ці нові локації посилять оперативну сумісність збройних сил Сполучених Штатів і Філіппін і дозволять нам більш плавно реагувати разом на низку спільних викликів в Індо-Тихоокеанському регіоні, враховуючи природні та гуманітарні катастрофи", — сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Нові бази для США на Філіппінах

Зазначається, що військово-морська база Каміло Осіас на півночі Лусона розташована лише в 500 км від тайванського міста Гаосюна, де проживає 2,7 млн людей. При тому на жодній з 4 баз не буде постійної військової присутності США — це заборонено угодою, але вони будуть доступні для американської армії у разі непередбачуваних ситуацій.

Наразі США планують допомогти Філіппінам модернізувати бази. На квітень також заплановані масштабні спільні навчання до яких усього приєднається 17 600 військових двох країн.

Нагадаємо, 21 лютого ЗМІ писали, як США зміцнюють оборону в Тихому океані на фоні загрози КНДР, КНР та РФ.

2 лютого повідомлялось, що США збудують 5 нових військових баз на Філіппінах.