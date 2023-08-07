Китайський корабель морської охорони атакував філіппінський корабель з водометів (відео)

Філіппінські сили доставляли провіант своїм морпіхам на базі Другого Томаса. Цю територію Китай вважає своєю, тому вони й підставили під небезпеку життя філіппінського екіпажу.

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Китай підвищує градус напруги з Філіппінами. Їхній патрульний корабель атакував філіппінський з водометів в Південнокитайському морі. Про це повідомляє CNN.

Інцидент загострює і без того напружену ситуацію між Китаєм, США та її союзниками. У мережі зʼявилось відео атаки великим кораблем берегової охорони Китаю маленького філіппінського човна, який доставляв припаси до гарнізону морпіхів на мілині Другого Томаса. На цю територію претендують китайці та Філіппіни. Останні встановили на обʼєкті свою базу з морпіхами. Китай називає територію мілини Другого Томаса рифом Ренай.

Також берегова охорона Філіппін показала, що китайський корабель наблизився на небезпечну відстань.

"Берегова охорона Філіппін (PCG) рішуче засуджує небезпечні маневри берегової охорони Китаю (CCG) і незаконне використання водометів проти суден PCG", — йдеться в заяві берегової охорони Філіппін.

Китайські дії засудили також в США. Там заявили, що збройний напад на Філіппіни призведе до виконання Договору про взаємну оборону від 1951 року.

"Сполучені Штати знову підтверджують, що збройний напад на державні судна, літаки та збройні сили Філіппін, включаючи берегову охорону в Південнокитайському морі, призведе до виконання зобов’язань США щодо взаємної оборони відповідно до статті IV", — заявив речник Держдепу Метью Міллер.

В МЗС Філіппін разом зі Збройними силами провели спільну пресконференцію, в якій засудили небезпечну та незаконну практику. Мало того, китайці поставили під загрозу життя філіппінського екіпажу в порушення гуманітарного та міжнародного права.

Речник берегової охорони Китаю Ган Юй заявив, що філіппінські кораблі незаконно вдерлися у китайські територіальні води. Він додав, що берегова охорона продовжить діяльність своїх сил у регіоні.

Нагадаємо, 4 квітня Філіппіни визначались з розміщенням нових військових баз для армії США.

2 лютого повідомлялось, що США збудують 5 нових військових баз на Філіппінах.