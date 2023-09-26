"Погода не будет играть роли", — эксперт о месяце, когда решится дальнейшее развитие войны

Российские оккупанты почти исчерпали ресурсы на нескольких плацдармах, но держат оборону и ждут смены погоды, надеясь, что она притормозит украинское контрнаступление.

Силы обороны прорвали линию обороны ВС РФ в Вербовом на Запорожском направлении, из-за чего ситуация для россиян в этом районе значительно ухудшилась. По некоторым данным, существует вероятность окружения части войск врага на этом участке фронта. О том, как на юге Украины продолжается контрнаступление, говорится в материале OBOZREVATEL.

Оккупанты исчерпали ресурсы на нескольких плацдармах

Как сообщает политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Россия не имеет необходимых резервов для удержания этого района, а операции ВСУ в Бахмуте удерживают ВС РФ на востоке Украины и вдали от фронта на юге.

"Если говорить о группе войск "Восток", то у нее резервы закончились еще летом. Именно поэтому оккупанты проводят переброску элитных десантных подразделений из той же Луганской области, чтобы хоть как-то усилить оборону юга. Сейчас они почти исчерпали ресурсы других плацдармов", — сказал Коваленко.

В боях с ВСУ боеспособность потеряли несколько российских подразделений, в частности, 810-я ОБрМП, 7 ДШД и подорвана боеспособность 234 и 237 ДШП 76-й ДШД, которые должны были участвовать в окружении Сил обороны Украины на Запорожском направлении в районе Токмака.

Эксперт считает, что для россиян было бы лучше отвести войска вглубь территории, но они и дальше продолжают держать оборону, даже если ситуация для них патовая.

"Тратят свои ресурсы, а после потери территории начинают бессмысленно атаковать с большими потерями в технике и личном составе. Так было с Работино, Клещиевкой и Андреевкой", — говорит эксперт.

Аналогичная ситуация сегодня разворачивается в районе села Новопрокоповка к югу от Роботино. Несмотря на то, что оккупанты потеряли главный опорный пункт, они все равно находятся там и снова несут большие потери. По мнению Александра Коваленко, такую тактику оккупанты используют, чтобы затянуть время в надежде дождаться ухудшения погодных условий, что может остановить украинское контрнаступление.

"Они не могут остановить наше контрнаступление — только притормозить, завалив человеческим ресурсом. Поэтому именно на сезон дождей российское командование очень рассчитывает. Поможет ли им это? Смотря, где СОУ будут на этот момент. Если будем севернее Токмака, то это нас может сильно затормозить. Если силы обороны Украины выйдут на юг от этого города, то погода не будет играть никакой роли для нашего дальнейшего продвижения. Именно в октябре, пока погода будет достаточно сухой, решается дальнейшее развитие событий, которое нас ждет в ноябре-декабре", — сказал эксперт.

Хотели окружить Силы обороны, но, похоже, сами попадут в ловушку

Как пишут аналитики американского Института изучения войны, 7-я и 76-я дивизии ВДВ ВС РФ получили приказ окружить украинские силы на Запорожском направлении, но они не только не выполнили задачу, но и фактически потеряли свою боеспособность. Большинство личного состава этих дивизий — мобилизованы, а сейчас украинские подразделения могут окружить часть россиян на этом участке фронта.

Сейчас 56-й полк российских десантников, который дислоцируется в Новофедоровке, находится под непосредственной угрозой окружения.

"Говорить о том, что Силы обороны Украины в ближайшее время могут окружить российские оккупационные силы в этом районе, пока рано. Однако у россиян на этом направлении действительно очень большие проблемы, и им трудно держать оборону", — говорит Коваленко.

Напомним, что на одном из участков границы в Харьковской области ВС РФ зашли с территории РФ и принялись обустраивать позиции. Их заметили украинские пограничники и открыли огонь.

Ранее сообщалось, что во время контрнаступления ВСУ на Запорожье была уничтожена 810-я отдельная морская пехотная бригада РФ Черноморского флота. Потери россиян составили 85%.