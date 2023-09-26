"Это серая зона": в ГПСУ рассказали, как российская ДРГ пыталась проникнуть через границу (видео)

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, после подтверждения информации о вторжении работали снайперы и другие средства поражения, чтобы выбить врага с территории Украины, и нашим бойцам это удалось.

В понедельник, 25 сентября, российские захватчики пересекли границу с Украиной и попытались установить свои позиции на территории Харьковской области. Тем не менее, наши бойцы вытеснили врага за пределы границы. Об этом сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Харьковская область фактически находится в непосредственной близости к стране-агрессору и также расположена недалеко от линии фронта.

"Это та серая зона, которую недавно взяли под контроль наши военнослужащие из бригады "Стальной кордон". Но во время мониторинга наши ребята также зафиксировали, что оккупанты не только обустраивали свои позиции на территории РФ и рядом украинской границы, но и перешли линию границы и начали обустраивать свои позиции на нашей территории", — рассказал Демченко.

Согласно его словам, были немедленно приняты соответствующие меры. В частности, снайперы и другие боевые средства были задействованы для вытеснения врага с украинской территории, и нашим бойцам это удалось.

"Собственно полностью и территория в Купянском районе на стыке границы и линию фронта полностью под контролем наших воинов", — отметил представитель ГПСУ.

Подразделения ВС РФ зашли с границы на Харьковщине: что известно

На одном из участков границы в Харьковской области российские захватчики зашли с территории РФ и принялись обустраивать позиции. Их заметили украинские пограничники и открыли огонь.

Так, в Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Сталевий кордон" обнаружили попытки российских оккупантов укрепиться. Они возводили фортификационные укрепления на стороне РФ, а затем плавно перебрались на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

Украинские разведчики выждали момент, когда россияне сплотились в одном месте на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории и устроили оккупантам "добро пожаловать".

"Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад ВСУ спланировали совместные мероприятия по вытеснению врага за пределы государственной границы. Нескольких захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали убегать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время контрнаступления ВСУ на западе Запорожской области была уничтожена 810-я отдельная морская пехотная бригада РФ Черноморского флота. Потери оккупантов составили 85%.

Ранее сообщалось, что на Луганщине прогремели взрывы и начали детонировать боекомплекты оккупантов. В соцсетях пишут, что на месте работают медики, а местные сидят в подвалах.