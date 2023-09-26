Цены растут, а районами "управляют крысы": в Луганской ОВА рассказали о ситуации в регионе

По словам начальника военной администрации Артема Лысогора, противник не может обеспечить граждан в оккупации даже базовыми потребностями накануне отопительного сезона. При этом, цены на продукты продолжают расти.

Приближается зимний период, но россияне на оккупированных территориях Украины совершенно к нему не готовятся. В некоторых захваченных населенных пунктах по-прежнему отсутствуют базовые вещи. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор для "Эспрессо" 26 сентября.

По его словам, накануне отопительного сезона местные все еще без водо- и электроснабжения, ведь ведь противник после оккупации региона не занимается населенными пунктами.

Самая тяжелая ситуация в крупных городах, таких как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.

"Потому что из Лисичанска мы получаем информацию, что в центре города были большие деревья и их начали вырезать, заготовку делать на зиму, потому что никакое отопление не восстановлено, свет не восстановлен, вода не восстановлена. Действительно, как бы это грустно ни звучало, но хозяевами некоторых районов уже становятся крысы и мыши, потому что антисанитария полная, враг вообще ничего не делает ни с мусором, ни с разборами и показывает на экранчике "разбор", – рассказал Артем Лысогор.

Отдельного внимания стоит тема медицинского и пищевого обеспечения граждан, которая также не меняется уже многие месяцы. Цены на продовольствие лишь растут, а денег на их покупку у мирного населения практически нет.

"Цены на продукты только растут, людям, которые там находятся, покупать их почти не за что, лекарства вообще почти отсутствуют, медицинская помощь на крайне низком уровне. Поэтому после деоккупации мы можем получить очень большие проблемы", — продолжил Артем Лысогор.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что российские оккупанты хотят лишать выплат подростков без паспорта РФ и начинается шантаж родителей. Ограничения на выплаты будут сохраняться вплоть до совершеннолетия детей. Такие манипуляции должны вынуждать население оформлять вражеское гражданство.