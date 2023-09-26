3000 часов налета: первая боевая летчица истребителя F-16E в США вышла на пенсию

В армии США было запрещено женщинам летать на истребителях, поэтому Джинни Левитт приходилось пробиваться сквозь преграды, чтобы стать летчиком. Она дослужилась до звания генерал-майора и возглавляла Центр безопасности Воздушных сил.

Первая женщина-летчица в Воздушных силах США вышла на пенсию. Генерал-майор Джинни Ливитт прослужила 31 год. Об этом сообщает Air&Space Forces Magazine.

Генерал-майор Воздушных сил США Джинни Ливитт стала первопроходцем в Воздушных силах. Церемония выхода на пенсию состоялась на авиабазе Скотт в штате Иллинойс. Ливитт бросила вызов предвзятому представлению о роли женщин в армии. В 1993 году она стала первой среди женщин, кто успешно выучилась на летчика истребителем. Также она стала первой женщиной, которая взяла под свое командование 57-е крыло истребителей на базе Воздушных сил в Неваде.

За 31 год службы она налетала более 3000 часов, большая часть из которого была на истребителе F-15E Strike Eagle. Джинни Ливитт участвовала в боевых операциях США в Ираке.

Джинни Ливитт в начале карьеры

Начальник командования транспортного командования США генерал Жаклин Ван Овост говорит, что с начала 1990-х годов женщинам приходилось сражаться против политики военных. Им нужно было бороться за признание и Ливитт сыграла ключевую роль в значительных изменениях, которые не позволяли женщинам быть летчиками истребителей.

Джинни Ливитт на протяжении всей своей карьеры была активной защитницей женщин в авиации и активно поощряла молодых девушек продолжать карьеру в Воздушных силах и авиации. Отмечается, что Ливитт сотрудничала с Disney над фильмом "Капитан Марвел", чтобы рассказать о своем пути в Воздушных силах и поделиться опытом.

Перед выходом на пенсию Джинни Ливитт возглавляла Центр безопасности Воздушных сил в сфере авиации, оружия, космоса и политики ядерной безопасности.

Напомним, в Минобороны Украины заявляли, что в рядах ВСУ служит почти 60 тысяч женщин, из которых 5 тысяч находится на передовой.

25 августа стало известно, что в Индонезии выбрали истребитель F-15EX Eagle II вместо российских "Су".