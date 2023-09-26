СБУ разоблачила информатора, который помогал оккупантам обстреливать Черниговщину (фото)

В Службе безопасности рассказали, что разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по региону.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала на Черниговщине информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области. Об этом сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, прежде всего врага интересовала информация о местах расположения блокпостов, численность личного состава, наличие военной техники ВСУ и строительство на территории региона объектов военной авиации.

"Также злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны", — говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант, по заданию вражеских спецслужб, собирал информацию об объектах энергетической инфраструктуры областного центра.

Известно, что разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по региону.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленника и задержали его по месту жительства. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На Черниговщине СБУ задержала вражеского информатора

По данным следствия, вражеским информатором является местный житель, который на период оккупации части региона попал в поле зрения захватчиков из-за своих прокремлевских взглядов.

В мае этого года на мужчину дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил ему сотрудничество в войне против Украины.

Впоследствии российский информатор приступил к выполнению вражеских задач, о чем "отчитывался" агрессору в анонимном чате. Чтобы скрыть преступную деятельность, он сразу удалял все сообщения после каждого "сеанса" связи с оккупантами.

На Черниговщине СБУ задержала вражеского информатора

"Однако, это не помогло — сотрудники СБУ собрали на фигуранта обоснованную доказательную базу и сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ)", — добавляют в СБУ.

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, СБУ совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ на Херсонщине. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, которые остались после бегства оккупантов от украинского контрнаступления.