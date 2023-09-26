В Херсоне задержали священника УПЦ, который торговал российским оружием, — СБУ (фото, видео)

Правоохранители отмечают, что задержанный подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах. Стоимость двух ПЗРК "Игла" с комплектующими он оценил в 115 тысяч гривен.

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Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ на Херсонщине. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, которые остались после бегства оккупантов от украинского контрнаступления. Об этом сообщили сегодня, 26 сентября, в СБУ.

Правоохранители задокументировали, что клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах. Один из них — прямо на территории строительства нового храма УПЦ в Херсоне.

СБУ задержала настоятеля храма, который торговал российскими боеприпасами

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" — поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.

В "дополнение" к этим ПЗРК священник "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.

СБУ задержала настоятеля храма, который торговал российскими боеприпасами СБУ задержала настоятеля храма, который торговал российскими боеприпасами

Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тысяч в гривневом эквиваленте.

"Установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах", — говорится в сообщении.

СБУ задержала настоятеля храма, который торговал российскими боеприпасами СБУ задержала настоятеля храма, который торговал российскими боеприпасами

Продажа оружия, как отмечают в СБУ, могла привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб.

При осмотре схрона на территории строительства нового храма УПЦ в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

СБУ задержала настоятеля храма, который торговал российскими боеприпасами СБУ задержала настоятеля храма, который торговал российскими боеприпасами

Второй схрон был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

3 боевые гранаты Ф-1;

почти 7 тысяч патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

"Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей", — добавляют правоохранители.

Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы. Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Напомним, 25 сентября агент ФСБ, который наводил и корректировал ракетные удары российских захватчиков по критической и оборонной инфраструктуре Запорожья, получил пожизненное заключение.