"Рассматривают вопрос": США могут передать Украине дополнительные 30 танков Abrams, — СМИ

Украинский президент подтвердил прибытие первой партии Abrams M1A1, а теперь по утверждению журналистов, Белый дом и Пентагон изучают вопрос передачи еще 30 машин.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии танков Abrams M1. США рассматривают возможность поставки еще 30 машин. Об этом сообщает американское The Messanger, которое основано бывшим владельцем The Hill.

"Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Я благодарен нашим союзникам за выполнение договоренностей", — сказал Владимир Зеленский.

Количество машин, которые передали, не разглашается. Однако известно, что следующие танки будут поступать следующие несколько месяцев. Официальные лица в США сообщили изданию на условиях анонимности, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность поставки Украине дополнительных 30 танков Abrams.

Отмечается, что Abrams ценится за способность прорывать укрепленные позиции и уничтожение российской бронетехники. Ранее начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявлял, что Abrams надо будет использовать в хорошо подготовленных операциях, потому что в современных условиях боя он долго не проживет.

"Их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", — сказал Буданов.

Напомним, около 200 украинских танкистов в Германии успешно прошли обучение на американских танках Abrams.

17 августа СМИ писали, что танки Abrams станут на 50% мощнее и смогут лучше вести радиоэлектронную борьбу.