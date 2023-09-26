Главу Киевводоканала подозревают в хищении почти 65 миллионов во время боев за столицу

Известно, что экс-директор Киевводоканала вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще одну схему хищения средств из бюджета Киева, которые предназначались на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в городе во время войны. Об этом сообщает СБУ.

По данным СБУ, злоумышленником оказался бывший гендиректор ЧАО "АК "Киевводоканал", который в начале полномасштабного вторжения РФ находился на должности.

"Тогда он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна", — говорится в сообщении.

Там она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева.

Таким образом оборудование должно было обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий на территории столичного региона.

По данным следствия, плавучая насосная станция была неисправной и технологически не подлежала транспортировке.

"Для того, чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны", — добавляют в СБУ.

Правоохранители отметили, что на самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее "транспортировку" были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов обнаружена финансово-хозяйственная документация с доказательствами сделки.

"Сейчас бывшему гендиректору Киевводоканала сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах)", — говорится в сообщении правоохранителей.

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 26 сентября контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Черниговщине информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области.