"Машины Франкенштейна", произведенные в России: ВС РФ используют морское оружие на земле (фото)
Обнародованные в сети снимки свидетельствуют о том, что российские оккупанты применяют на земле технику, оборудованную противолодочными пушками. Эта "модификация" имеет свои недостатки, но представляет опасность для украинской пехоты.
Война в Украине мотивирует россиян производить "странную военную технику". В частности, на временно оккупированных территориях заметили бронетранспортер МТ-ЛБ, на который установили ракетную установку для охоты на подводные лодки. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild от 26 сентября.
В СМИ предположили, что речь идет о советском реактивном морском бомбомете РБУ-6000, однако его двадцать труб для запуска бомб выглядят уменьшенными. Эта система была принята на вооружение в СССР еще в 60-х годах и способна уничтожать цели на глубине нескольких сотен метров.
В материале подчеркнули, что на подобные "модернизации" страну-агрессора могла подтолкнуть нехватка вооружения и боеприпасов.
"Насколько эффективно использование такой "машины Франкенштейна" на самом деле, покажет поле боя", — подчеркнули журналисты.
Они выделили несколько "очевидных недостатков" этой техники:
- боеголовка одной ракеты РБУ-6000 переносит примерно 20 килограммов взрывчатки, но в отличие от ракет РСЗО "Град" запускается только на четыре километра;
- точность такого оружия непонятна, ведь у него отсутствует система управления огнем и оно "вряд ли" полностью стабилизируется на МТ-ЛБ;
- ракеты весом примерно 100 килограммов пришлось бы загружать вручную.
"Однако, несмотря на многочисленные недостатки, "машина Франкенштейн" остается опасным оружием, особенно для украинских пехотинцев", — отметили немцы.
"Машина Франкенштейна" — не первая "модернизированная" техника ВС РФ, оборудованная морским оружием. Ранее в Украине уже замечали МТ-ЛБ с РСЗО А-22 "Огонь", предназначенными для ударов по десантным кораблям.
Также, как передали в медиа, россияне уже устанавливали на МТ-ЛБ пушечную турель 2М-3, предназначенную для противовоздушной обороны кораблей.
"Примечательно, что в качестве базы неоднократно используется легкобронированный десантный транспортник МТ-ЛБ: его на российском арсенале, видимо, еще достаточно, даже если в Украине уже сотни потерянных", — добавили в СМИ.
В материале говорится, что также МТ-ЛБ — простые в обслуживании и надежные машины.
Напомним, по данным росСМИ, ВС РФ формируют разведывательно-штурмовые бригады и уже активно их комплектуют. Каждой такой группировке обещают предоставить танки, легкую бронированную технику, артиллерию и беспилотники.
Также журналисты писали о массовости применения FPV-дронов на войне в Украине. Российским оккупантам не помогла защититься от такого даже специально установленная сетка.