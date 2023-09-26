"Машины Франкенштейна", произведенные в России: ВС РФ используют морское оружие на земле (фото)

Обнародованные в сети снимки свидетельствуют о том, что российские оккупанты применяют на земле технику, оборудованную противолодочными пушками. Эта "модификация" имеет свои недостатки, но представляет опасность для украинской пехоты.

Война в Украине мотивирует россиян производить "странную военную технику". В частности, на временно оккупированных территориях заметили бронетранспортер МТ-ЛБ, на который установили ракетную установку для охоты на подводные лодки. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild от 26 сентября.

В СМИ предположили, что речь идет о советском реактивном морском бомбомете РБУ-6000, однако его двадцать труб для запуска бомб выглядят уменьшенными. Эта система была принята на вооружение в СССР еще в 60-х годах и способна уничтожать цели на глубине нескольких сотен метров.

В материале подчеркнули, что на подобные "модернизации" страну-агрессора могла подтолкнуть нехватка вооружения и боеприпасов.

Фото "машины Франкенштейна" Фото: Bild

"Насколько эффективно использование такой "машины Франкенштейна" на самом деле, покажет поле боя", — подчеркнули журналисты.

Они выделили несколько "очевидных недостатков" этой техники:

боеголовка одной ракеты РБУ-6000 переносит примерно 20 килограммов взрывчатки, но в отличие от ракет РСЗО "Град" запускается только на четыре километра;

точность такого оружия непонятна, ведь у него отсутствует система управления огнем и оно "вряд ли" полностью стабилизируется на МТ-ЛБ;

ракеты весом примерно 100 килограммов пришлось бы загружать вручную.

"Однако, несмотря на многочисленные недостатки, "машина Франкенштейн" остается опасным оружием, особенно для украинских пехотинцев", — отметили немцы.

"Машина Франкенштейна" — не первая "модернизированная" техника ВС РФ, оборудованная морским оружием. Ранее в Украине уже замечали МТ-ЛБ с РСЗО А-22 "Огонь", предназначенными для ударов по десантным кораблям.

Фото МТ-ЛБ, на которую установили реактивную установку А-22 Фото: Bild

Также, как передали в медиа, россияне уже устанавливали на МТ-ЛБ пушечную турель 2М-3, предназначенную для противовоздушной обороны кораблей.

Фото МТ-ЛБ, "модернизированной" с помощью пушечной турели Фото: Bild

"Примечательно, что в качестве базы неоднократно используется легкобронированный десантный транспортник МТ-ЛБ: его на российском арсенале, видимо, еще достаточно, даже если в Украине уже сотни потерянных", — добавили в СМИ.

В материале говорится, что также МТ-ЛБ — простые в обслуживании и надежные машины.

Напомним, по данным росСМИ, ВС РФ формируют разведывательно-штурмовые бригады и уже активно их комплектуют. Каждой такой группировке обещают предоставить танки, легкую бронированную технику, артиллерию и беспилотники.

Также журналисты писали о массовости применения FPV-дронов на войне в Украине. Российским оккупантам не помогла защититься от такого даже специально установленная сетка.