Морская крепость: почему почти невозможно потопить авианосец Gerald R. Ford ВМС США

В случае потенциального конфликта США и Китая, авианосную группировку будет почти невозможно потопить. У корабля мощное бронирование, водонепроницаемые отсеки, а также прикрытие ПВО и ракет с торпедами.

Атомные авианосцы являются символом американской военной мощи. Их возможности почти неограничены, а на борту находятся 75 или более самолетов. Для Китая это будет чрезвычайно сложная цель. Об этом сообщает Forbes.

Большие авианосцы класса Gerald R. Ford имеют десятки технологических инноваций, которые в совокупности позволяют уменьшить стоимость эксплуатации. Корабли должны быть в строю дольше, чем авианосцы класса Nimitz. Каждый новый суперносец стоит дорого, но в контексте ежедневных расходов бюджета США в виде 18 млрд долларов в день, сумма за один корабль уже не является впечатляющей. 50 лет службы авианосца будет стоить примерно 3 дня федеральных расходов.

Критики утверждают, что сосредоточение такой огневой мощи на нескольких боевых кораблях является желанной целью для врага. Поэтому разворачивать авианосцы у китайских берегов в случае войны рискованно. Каждый суперносец имеет более 300 метров длину, 25 палуб и высоту примерно 20-этажного дома. Все это поддерживается 5000 моряками на борту.

Первый суперносец Gerald R. Форд Фото: Википедия

Однако Военно-морской флот десятилетиями обдумывал проблему выживания и считает, что несмотря на все усилия Китая, американские авианосцы становятся более живучими.

"Начнем с того, что каждый носитель разработан с сотнями водонепроницаемых отсеков и резервных каналов для электрических и других систем. Корабли имеют тяжелую броню и, вероятно, не могут быть потоплены ничем иным, чем тактическим ядерным оружием. Экипажи обучены работать с повреждениями, полученными в бою", — пишут авторы.

Скорость передвижения авианосной группы может достигать 56 км/ч, поэтому зафиксировать корабли будет очень сложно. Они будут где угодно на площади 1126 квадратных километров в течение 30 минут после обнаружения. Тихий океан обеспечивает достаточно пространства, где можно спрятаться от противокорабельного оружия.

Охранять Geral R. Ford будет эсминец с системами ПВО Aegis, ударные подводные лодки типа Virginia и ряд других. Все они будут объединены в одну защитную систему, которая обнаружит любую угрозу. Архитектура оборонного периметра диктует, что если враг проникает в один слой защиты, он затем сталкивается с другим, а затем с еще одним. Таким образом, даже если враг сможет найти авианосец в просторах западной части Тихого океана, вероятность того, что его оружие достигнет авианосца и нанесет серьезный ущерб, невелика.

Напомним, 6 июля росСМИ писали, что авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет в море не раньше 2024 года. Если ремонт удастся, то эксплуатацию продлят на 20 лет.