В Хорватию прибыл крупнейший в мире авианосец ВМС США USS Gerald Ford (фото)

12 американская ударная группа сейчас выполняет оперативное развертывание для совместных учений и поддержки безопасности на воде в Европе.

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Крупнейший авианосец американского флота USS Gerald R. Ford прибыл в Хорватию в рамках оперативного развертывания в Европе. Об этом сообщает пресс-служба командования флота ВМС США.

Во время первого полноценного оперативного развертывания авианосца USS Gerald R. Ford и члены 12 ударной авианосной группы прибыли в Хорватию — это вторая остановка военных. В свой путь группировка отправилась 2 мая. Цель развертывания — совместная подготовка, обучение и операции для поддержания стабильности на море вместе с партнерами и союзниками НАТО.

"Подразделения ВМС США часто посещают Хорватию для технического обслуживания, возможностей обучения безопасности и свободы, и моряки ударной авианосной группы имени Джеральда Р. Форда с радостью продолжают эту традицию", — сказал контр-адмирал Эрик Эслих, командир авианосца и ударной группы.

Джеральд Форд прибыл в Хорватию

Стоит отметить, что кроме того, что USS Gerald Ford является крупнейшим в американском флоте, он является еще и самым дорогим. В эксплуатацию авианосец сдали 22 июля 2017 года. Однако с тех пор он имел ряд технических проблем. Поэтому его стоимость составляет более 3,5 млрд долларов. Корабль имеет инновационные технологии, например, электромагнитную систему запуска самолетов EMALS.

Ударная группа состоит из эскадрильи миноносцев, эсминцев USS Normandy, USS Ramage вместе с USS Thomas Hudner.

Первой остановкой для авианосной ударной группы была Норвегия. Американский авианосец впервые прибыл в страну за 65 лет.

Напомним, 24 мая китайские СМИ писали, что КНР якобы может потопить американский авианосец Gerald Ford.

24 мая в Норвегию впервые прибыл авианосец USS Gerald R. Ford.