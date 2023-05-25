Авианосец ВМС США USS Gerald Ford прибыл в Норвегию впервые за 65 лет: РФ недовольна

В российском посольстве назвали визит "нелогичным и вредным", в то время как Штаты называют это содействию мировому порядку в регионе Арктики и Атлантики.

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Авианосец USS Gerald R. Ford впервые за 65 лет прибыл с визитом в норвежскую столицу Осло. Об этом сообщает пресс-служба норвежских вооруженных сил.

24 мая в порт прибыл крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, служащий в Военно-морских силах США. Для визита в страну норвежский фрегат Roafld Amunsen F311 стал частью ударной группы с авианосцем. Это демонстрация оперативной совместимости между ВМС США и Королевскими ВМС Норвегии.

"Норвегия является стратегическим партнером в непрерывных усилиях по поддержанию безопасного и стабильного региона Арктики и Северной Атлантики, способствующего мировому порядку", — заявил контр-адмирал Эрик Эслих, командующий 12-й авианосной группой.

USS Gerald Ford в сопровождении трех военных кораблей ВМС Норвегии Фото: U.S. Navy Photo

В издании отмечают, что российские официальные лица подвергли критике визит. Они назвали его "нелогичным и вредным".

"На Севере нет проблем, требующих военного решения, ни проблем, требовавших внешнего вмешательства", — заявил спикер российского посольства Тимур Чеканов.

Капитан авианосца Рик Берджесс заявил, что для него это честь посетить Осло и показать важному партнеру новейший класс авианосцев. Для USS Gerald Ford это первое полноценное оперативное развертывание с момента ввода в эксплуатацию в 2019 году.

Напомним, 2 мая USS Gerald Ford отправился в первую полноценную миссию. Корабль стал самым дорогим в истории ВМС США.

24 мая в Китае заявили, что они могут потопить американский суперносец с помощью гиперзвуковых ракет.