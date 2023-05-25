Авіаносець ВМС США USS Gerald Ford прибув в Норвегію вперше за 65 років: РФ невдоволена

В російському посольству назвали візит "нелогічним та шкідливим", в той час, як Штати називають це сприянню світового порядку в регіоні Арктики та Атлантики.

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Авіаносець USS Gerald R. Ford вперше за 65 років прибув з візитом в норвезьку столицю Осло. Про це повідомляє. пресслужба Норвезьких збройних сил.

24 травня в порт прибув найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford, який служить у Військово-морських силах США. Для візиту в країну норвезький фрегат Roafld Amunsen F311 став частиною ударної групи з авіаносцем. Це є демонстрація оперативної сумісності між ВМС США та Королівськими ВМС Норвегії.

"Норвегія є стратегічним партнером у безперервних зусиллях щодо підтримки безпечного та стабільного регіону Арктики та Північної Атлантики, що сприяє світовому порядку", — заявив контрадмірал Ерік Есліх, командувач 12-ї авіаносної групи.

USS Gerald Ford в супроводі трьох військових кораблів ВМС Норвегії Фото: U.S. Navy Photo

У виданні зазначають, що російські офіційні особи розкритикували візит. Вони назвали його "нелогічним та шкідливим".

"На Півночі немає проблем, які вимагали б військового вирішення, ані проблем, які вимагали б зовнішнього втручання", — заявив речник російського посольства Тимур Чеканов.

Капітан авіаносця Рік Берджесс заявив, що для нього це честь відвідати Осло і показати важливому партнеру новітній клас авіаносців. Для USS Gerald Ford це перше повноцінне оперативне розгортання з моменту введення в експлуатацію у 2019 році.

Нагадаємо, 2 травня USS Gerald Ford відправився у першу повноцінну місію. Корабель став найдорожчим в історії ВМС США.

24 травня у Китаї заявили, що вони можуть потопити американський суперносець за допомогою гіперзвукових ракет.