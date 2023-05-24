Віртуальна перемога: у КНР стверджують, що можуть потопити авіаносець класу Gerald Ford

Китайські військові, використовуючи програмну платформу військових ігор, змоделювали морський бій проти флоту ВМС США. Моделювання показало, що авіаносець можна знищити за допомогою гіперзвукових ракет.

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Китайські військові змоделювали сценарій бою проти флоту ВМС США, який просувався до Тайваню через Південно-китайське море. Моделювання, яке враховувало понад 20 напружених боїв, показало, що китайські сили змогли потопити авіаносний флот USS Gerald R. Ford, використовуючи 24 гіперзвукові протикорабельні ракети. Про це 23 травня повідомили у South China Morning Post.

Симуляції проводилися на основній програмній платформі військових ігор, яку зазвичай використовують збройні сили Китаю. Військові навчання під керівництвом Цао Хунсонга з Північного університету Китаю "продемонстрували нищівну дію гіперзвукових ударів" з авіаносного угруповання США.

У результаті моделювання показало, що майже всі надводні кораблі флоту США були розбиті і зрештою затонули внаслідок атаки, зазначили оглядачі. При цьому уточнювалося, що знищення авіаносця нібито сталося із застосуванням відносно невеликої кількості ракет.

"Гіперзвукова зброя може стати "катастрофою" для найпотужнішої авіаносної групи американського флоту, згідно з симуляціями військових ігор, проведеними групою військових планувальників у Китаї", — пишуть автори публікації.

Також у матеріалі було підкреслено, що в процесі симуляції було застосовано дві різні моделі гіперзвукових протикорабельних ракет, кожна з яких має різні можливості. Деякі з цих ракет були запущені навіть із пустелі Гобі, що підкреслює збільшену дальність дії та руйнівну дію гіперзвукової зброї.

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Нагадаємо, американські фахівці стверджують, що Китай вирвався вперед у галузі створення гіперзвукової зброї. Представники Пентагону визнали, що Китай має гіперзвукові ракети, здатні уражати цілі за межами Японії і території США на Гуамі, де базуються американські сили.

Журналісти The Washington Post 13 квітня написали, що китайські військові створили та випробували нову гіперзвукову ракету великої дальності, яка, ймовірно, здатна обійти американську ППО. Йдеться про ракету ракета DF-27, яка здатна пролетіти до 8 000 км і вразити будь-яку ціль у Східній чи Південно-Східній Азії.