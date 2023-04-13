Загроза флоту США: Китай успішно випробував і розгорнув нову гіперзвукову ракету DF-27, — ЗМІ

Журналісти навели інформацію зі "злитих" секретних документів і повідомили, що нова китайська ракета здатна пролетіти до 8 000 км і проти неї безсилі системи оборони США.

Related video

Китайські військові створили та випробували нову гіперзвукову ракету великої дальності, яка, ймовірно, здатна обійти американську протиповітряну оборону. Новий винахід китайського оборонпрому – ракета DF-27 – здатна пролетіти до 8 000 км і вразити будь-яку ціль у Східній чи Південно-Східній Азії. Про це пишуть журналісти The Washington Post, посилаючись на надсекретні документи, що просочилися в мережу.

Повідомляється, що згідно з "злитою" секретною доповіддю американської розвідки від 28 лютого Народна визвольна армія Китаю (НВАК) трьома днями раніше успішно випробувала нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності DF-27. Вона нібито за 12 хвилин пролетіла 2100 км, хоча її дальність може досягати до 8000 км.

"DF-27 призначена для підвищення здатності Китаю тримати під загрозою цілі за межами Другого ланцюга островів (острова Ідзу, острівна група Огасавара, архіпелаг Кадзан, Маріанські острови, у тому числі острів Гуам, — прим. ред) і має високу ймовірність проникнення через американську протиракетну оборону", — повідомила розвідка США.

У доповіді уточнювалося, що Китай розгорнув версії нової ракети DF-27, здатні атакувати не тільки наземні цілі, а й кораблі.

Нова ракета є лише одним з елементів арсеналу, що швидко розширюється, який Пекін розгортає в міру мілітаризації більшої частини Південно-Китайського моря. Оглядачі зазначають, що окрім цього виду озброєння КНР нарощує свій флот, розширює свою присутність на островах Тихого океану та масштабно нарощує ядерний потенціал з часів холодної війни.

Таким чином, розгортання таких ракет дозволить китайським військовим тримати на великій відстані американські кораблі під час ймовірного вторгнення на Тайвань. І хоча уряди Єгипту, Ізраїлю та Південної Кореї стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності, журналісти вважають, що Китай швидко нарощує свій потенціал для завдання ударів за тисячі кілометрів від своїх берегів, запобігаючи втручанню Сполучених Штатів у ситуацію навколо Тайваню.

Раніше повідомлялося, що після невдалих випробувань американські військові відмовилися від закупівлі гіперзвукової зброї швидкого реагування AGM-183A ARRW. Військові експерти у зв'язку з цим зазначили, що зрив програми ARRW — це удар по зусиллях Пентагону по створенню арсеналу гіперзвукової зброї, яка вже знаходиться на озброєнні Росії та Китаю.