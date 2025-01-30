СБУ відкрила справу через "витік слів" Буданова про "загрозу існуванню України", — нардеп (відео)

За словами народного депутата Романа Костенка, у деяких політичних лідерів немає розуміння, що розголошення інформації, яка була озвучена за закритими дверима на найвищому рівні, є загрозою національній безпеці.

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Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом витоку інформації, яку озвучив керівник ГУР МО Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді про "небезпечні процеси для існування України". Про це повідомив народний депутат від "Голосу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі програми "Тема з Мосейчук".

Він сказав, що політичні лідери, які керують фракціями, мають знати про обстановку на вищому рівні, але точно не мають розповідати її журналістам.

"У нас ще нема розуміння того, що є важливим і дехто, я так розумію, заради хайпу намагається показати, що "от я це знаю". Це державницькі питання, які коштують, зокрема, людських життів… Відкрили кримінальну справу — хай СБУ розбирається. Це правильно. Нехай дивляться, щоб не було більше таких питань. Це загроза національної безпеки — витік інформації", — пояснив Костенко.

Що сказав Буданов

27 січня "Українська правда" з посилання на слова одного з учасників закритої зустрічі у Верховній Раді повідомила, начальник ГУР Кирило Буданов сказав, "якщо до літа не буде серйозних переговорів (з РФ — ред.), то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України". За словами співрозмовника журналістів, так Буданов відповів на питання "скільки часу ми маємо".

Пізніше нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що ніхто не мав права будь-що розголошувати з того, що було оголошено на зустрічі за зачиненими дверима. Своєю чергою у Центрі протидії дезінформації попередили про хвилю "хайпу" про перемовини.

У ГУР заявили, що поширена у ЗМІ цитата Буданова не відповідає дійсності і закликали представників медіа не поширювати чутки.

Нагадаємо, 29 січня керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував нібито свої слова про те, що існування України може бути під загрозою, якщо не відбудуться перемовини про завершення війни. Він розповів анекдот про двох бабусь, які пліткують під під'їздом та обговорюють третю.