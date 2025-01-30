СБУ открыла дело из-за "утечки слов" Буданова об "угрозе существованию Украины", — нардеп (видео)

По словам народного депутата Романа Костенко, у некоторых политических лидеров нет понимания, что разглашение информации, которая была озвучена за закрытыми дверями на самом высоком уровне, является угрозой национальной безопасности.

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту утечки информации, которую озвучил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде об "опасных процессах для существования Украины". Об этом сообщил народный депутат от "Голоса", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире программы "Тема с Мосейчук".

Он сказал, что политические лидеры, которые руководят фракциями, должны знать об обстановке на высшем уровне, но точно не должны рассказывать ее журналистам.

"У нас еще нет понимания того, что является важным и некоторые, я так понимаю, ради хайпа пытаются показать, что "вот я это знаю". Это государственные вопросы, которые стоят, в частности, человеческих жизней... Открыли уголовное дело — пусть СБУ разбирается. Это правильно. Пусть смотрят, чтобы не было больше таких вопросов. Это угроза национальной безопасности — утечка информации", — пояснил Костенко.

Что сказал Буданов

27 января "Украинская правда" со ссылкой на слова одного из участников закрытой встречи в Верховной Раде сообщила, начальник ГУР Кирилл Буданов сказал, "если до лета не будет серьезных переговоров (с РФ — ред.), то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины". По словам собеседника журналистов, так Буданов ответил на вопрос "сколько времени у нас есть".

Позже нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что никто не имел права что-либо разглашать из того, что было объявлено на встрече за закрытыми дверями. В свою очередь в Центре противодействия дезинформации предупредили о волне "хайпа" о переговорах.

В ГУР заявили, что распространенная в СМИ цитата Буданова не соответствует действительности и призвали представителей медиа не распространять слухи.

Напомним, 29 января руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал якобы свои слова о том, что существование Украины может быть под угрозой, если не состоятся переговоры о завершении войны. Он рассказал анекдот о двух бабушках, которые сплетничают под подъездом и обсуждают третью.