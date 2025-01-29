"Сидят две бабки у подъезда": Буданов рассказал анекдот на тему "переговоров с РФ" (видео)

Главные персонажи анекдота — две бабушки, которые сплетничают под подъездом и обсуждают третью, у которой не то дочь, не то сын. Такой историей глава ГУР ответил на слухи о переговорах и Украине.

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов дал комментарий относительно заявления о переговорах с РФ и сложного положения Украины. Разведчик рассказал короткий анекдот, который должен был бы объяснить, что происходит на самом деле. Заявление Буданова опубликовали в YouTube-канале "Исландия".

Заявление Буданова — комментарий относительно переговоров с РФ

Заявление Буданова — что сказал глава ГУР

Буданов сказал несколько слов блогеру и волонтеру Сергею, который случайно оказался во дворе посреди правительственного квартала. Сергей поинтересовался, что может сказать главный разведчик об истории из Верховной Рады о начале переговоров с РФ и угрозе существованию Украины. В ответ глава ГУР рассказал анекдот о бабушках, которые обсуждают чужих дочерей и сыновей под подъездом.

"Сидят две старушки возле двора. Одна другой говорит: "Ой, смотри, ушла, а дочка у нее ш*ра". "Так у нее же сын". Ну, пусть всем теперь рассказывает, что это не так. Это мой ответ", — сказал Буданов.

Разговор со случайным блогером длился полминуты. Не прозвучало других уточнений, которые бы объясняли слухи о переговорах и угрозах для Украины к лету 2025 года.

Переговоры с РФ и слухи из Рады

Отметим, 27 января издание "Украинская правда" пересказало слова народного депутата относительно переговоров с РФ и заявления Буданова. Нардеп участвовал в закрытом заседании комитета по нацбезопасности Верховной Рады. Во время встречи перед собравшимися якобы выступили представители Генштаба ВСУ. Собеседник журналистов отметил, что слова командования были "запутанные, но интересные". Как заявил анонимный политик, в завершение совещания у Буданова спросили "сколько времени у нас есть". По словам анонима, глава ГУР сказал, что нужны переговоры с РФ до лета 2025 года, иначе "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины". Журналисты привели реакцию нардепа — он был "растерянным".

После публикации УП появилась реакция политиков и ведомства. В частности, народный депутат Олег Дунда не опроверг заявление Буданова, но заявил, что запрещено распространять информацию с закрытого совещания.

Тогда же появился комментарий ГУР. Пресс-служба ведомства отметила, что распространенные цитаты полностью не соответствуют действительности. Разведчики призвали людей и медиа не слушать анонимные источники. Кроме того, предостерегли относительно некоторых политиков, которые "могут искажать [информацию] в своих интересах, используя для этого журналистов".

Напоминаем, 28 января президент РФ Владимир Путин вспомнил возможные переговоры по завершению войны и объяснил, будет ли говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Между тем появилось заявление Зеленского, в котором он говорил о деоккупации территорий и сохранении жизней украинцев.