"Сидять дві бабки біля під'їзду": Буданов розповів анекдот на тему "переговорів з РФ" (відео)

Головні персонажі анекдоту — дві бабусі, які пліткують під під'їздом та обговорюють третю, у якої не то дочка, не то син. Такою історією глава ГУР відповів на чутки про переговори та Україну.

Related video

Глава Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов дав коментар щодо заяви про переговори з РФ і складного становища України. Розвідник розповів короткий анекдот, який мав би пояснити, що відбувається насправді. Заяву Буданова опублікували в YouTube-каналі "Ісландія".

Заява Буданова - коментар щодо переговорів з РФ

Заява Буданова — що сказав глава ГУР

Буданов сказав кілька слів блогеру та волонтеру Сергію, який випадково опинився на подвір'ї посеред урядового кварталу. Сергій поцікавився, що може сказати головний розвідник щодо історії зі стін Верховної Ради про початок перемовин з РФ та загрозу існуванню України. У відповідь глава ГУР розповів анекдот про бабусь, які обговорюють чужих дочок та синів під під'їздом.

"Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна іншій каже: "Ой, дивись, пішла, а дочка в неї ш*ра". "Так у неї ж син". Ну, нехай всім тепер розказує, що це не так. Це моя відповідь", — сказав Буданов.

Розмова з випадковим блогером тривала пів хвилини. Не пролунало інших уточнень, які б пояснювали чутки про перемовини та загрози для України, які загостряться до літа 2025 року.

Переговори з РФ та чутки з Ради

Зазначимо, 27 січня видання "Українська правда" переповіло слова народного депутата щодо переговорів з РФ та заяви Буданова. Нардеп брав участь у закритому засіданні комітету з нацбезпеки Верховної Ради. Під час зустрічі перед присутніми начебто виступили представники Генштабу ЗСУ. Співрозмовник журналістів зауважив, що слова командування були "заплутані, але цікаві". Як заявив анонімний політик, на завершення наради у Буданова спитали "скільки часу ми маємо". Зі слів аноніма, глава ГУР сказав, що потрібні переговори з РФ до літа 2025 року, інакше "можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України". Журналісти навели реакцію нардепа — він був "розгубленим".

Після публікації УП з'явилась реакція політиків та відомства. Зокрема, народний депутат Олег Дунда не спростував заяву Буданова, але заявив, що заборонено поширювати інформацію з закритої наради.

Тоді ж з'явився коментар ГУР. Пресслужба відомства наголосила, що поширені цитати повністю не відповідають дійсності. Розвідники закликали людей та медіа не слухати анонімні джерела. Крім того, застерегли щодо деяких політиків, які "можуть перекручувати [інформацію] у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів".

Нагадуємо, 28 січня президент РФ Володимир Путін згадав можливі переговори щодо завершення війни та пояснив, чи буде говорити з президентом України Володимиром Зеленським. Тим часом з'явилась заява Зеленського, у якій він говорив про деокупацію територій та збереження життів українців.