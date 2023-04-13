Угроза флоту США: Китай успешно испытал и развернул новую гиперзвуковую ракету DF-27, — СМИ

Журналисты привели информацию из "слитых" секретных документов и сообщили, что новая китайская ракета способна пролететь до 8 000 км и против нее бессильны системы обороны США.

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Китайские военные создали и испытали новую гиперзвуковую ракету большой дальности, которая, вероятно, способна обойти американскую противовоздушную оборону. Новое изобретение китайского оборонпрома — ракета DF-27 — способна пролететь до 8 000 км и поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии. Об этом пишут журналисты The Washington Post, ссылаясь на просочившихся в сеть сверхсекретные документы.

Сообщается, что согласно "слитому" секретному докладу американской разведки от 28 февраля, Народная освободительная армия Китая (НОАК) тремя днями ранее успешно испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности DF-27. Она якобы за 12 минут пролетела 2 100 км, хотя ее дальность может достигать до 8 000 км.

"DF-27 предназначена для повышения способности Китая держать под угрозой цели за пределами Второй цепочки островов (острова Идзу, островная группа Огасавара, архипелаг Кадзан, Марианские острова, в том числе остров Гуам, — прим. ред) и обладает высокой вероятностью проникновения через американскую противоракетную оборону", — сообщила разведка США.

При этом в докладе уточнялось, что Китай развернул версии новой ракеты DF-27, способные атаковать не только наземные цели, но и корабли.

Новая ракета является лишь одним из элементов быстро расширяющегося арсенала, который Пекин развертывает по мере милитаризации большей части Южно-Китайского моря. Обозреватели отмечают, что помимо данного вида вооружения КНР наращивает свой флот, расширяет свое присутствия на островах Тихого океана и масштабно наращивает ядерный потенциал со времен холодной войны.

Таким образом развертывание таких ракет позволит китайским военным держать на большом расстоянии американские корабли во время вероятного вторжения на Тайвань. И хотя правительства Египта, Израиля и Южной Кореи утверждают, что эта информация не соответствует действительности, журналисты полагают, что Китай быстро наращивает свой потенциал для нанесения ударов за тысячи километров от своих берегов, предотвращая вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что после неудачных испытаний американские военные отказались от закупки гиперзвукового оружия быстрого реагирования AGM-183A ARRW. Военные эксперты в связи с этим отметили, что срыв программы ARRW — это удар по усилиям Пентагона по созданию арсенала гиперзвукового оружия, которое уже находится на вооружении России и Китая.