Виртуальная победа: в КНР утверждают, что могут потопить авианосец класса Gerald Ford

Китайские военные, используя программную платформу военных игр, смоделировали морской бой против флота ВМС США. Моделирование показало, что авианосец можно уничтожить с помощью гиперзвуковых ракет.

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Китайские военные смоделировали сценарий боя против флота ВМС США, который продвигался к Тайваню через Южно-Китайское море. Моделирование, которое включало более 20 напряженных боев, показало, что китайские силы смогли потопить авианосный флот USS Gerald R. Ford, используя 24 гиперзвуковых противокорабельных ракеты. Об этом 23 мая сообщили в South China Morning Post.

Симуляции проводились на основной программной платформе военных игр, обычно используемой вооруженными силами Китая. Военные учения под руководством Цао Хунсонга из Северного университета Китая "продемонстрировали сокрушительное воздействие гиперзвуковых ударов" по авианосной группировке США.

В итоге моделирование показало, что почти все надводные корабли флота США были разбиты и в конечном итоге затонули в результате атаки, отметили обозреватели. При этом уточнялось, что уничтожение авианосца якобы произошло с применением относительно небольшого количества ракет.

"Гиперзвуковое оружие может стать "катастрофой" для самой мощной авианосной группы американского флота, согласно симуляциям военных игр, проведенным группой военных планировщиков в Китае", — пишут авторы публикации.

Также в материале было подчеркнуто, что в ходе симуляции были применены две разные модели гиперзвуковых противокорабельных ракет, каждая из которых имеет разные возможности. Некоторые из этих ракет были запущены даже из пустыни Гоби, что подчеркивает увеличенную дальность действия и разрушительное воздействие гиперзвукового оружия.

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Напомним, американские специалисты утверждают, что Китай вырвался вперед в области создания гиперзвукового оружия. Представители Пентагона признали, что Китай располагает гиперзвуковыми ракетами, способными поражать цели за пределами Японии и территории США на Гуаме, где базируются американские силы.

Журналисты The Washington Post 13 апреля написали, что китайские военные создали и испытали новую гиперзвуковую ракету большой дальности, которая, вероятно, способна обойти американскую ПВО. Речь идет о ракете ракета DF-27, которая способна пролететь до 8 000 км и поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии.