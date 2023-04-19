Китай обошел США — теперь в сфере гиперзвукового оружия. На что ушли миллиарды долларов

Американские политики раскритиковали военных за растраченные миллиарды на гиперзвуковую программу вооружения, которая не принесла результат.

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На встрече членов Палаты представителей прошло заседание об успехах программ разработки гиперзвукового оружия, на котором выяснилось, что Китай слишком вырвался вперед в этом вопросе, а США никак не продвинулись в этой области, сообщает Military Times.

Представители Пентагона, которые попали под перекрестный опрос членов комиссии, признали, что Китай располагает гиперзвуковыми ракетами, способными поражать цели за пределами Японии и территории США на Гуаме, где базируются американские силы. Так же военные дали отчет о том, каким гиперзвуковым оружием обладает КНР.

Гиперзвуковой китайский козырь в рукаве

По данным американской разведки, Китай в феврале провел испытания ракеты DF-27, которая преодолела расстояние в 2100 км всего за 12 мин. Также в КНР активно разрабатываются не только гиперзвуковые ракеты, но и гиперзвуковые самолеты, хотя точных данных об этом нет.

Это очередное напоминание, что, несмотря на потраченные миллиарды долларов и постоянно растущий оборонный бюджет, США по-прежнему отстают от Китая в разработке ключевых передовых вооружений, говорят военные эксперты.

Все это "вызывает большую обеспокоенность" у представителей Пентагона, и в ведомстве хотят попросить у правительства еще больше денег для скорейшей разработки "американского ответа" на китайскую гиперугрозу".

DF-27 не первая гиперзвуковая ракета, которая разработана в Китае Фото: Соцсети

Куда уходят миллиарды долларов?

Конечно, в палате представителей тут же отметили, что военное ведомство США и так тратит огромные ресурсы на гиперзвуковые программы, которые не приносят никаких результатов. Члены комиссии напомнили, что провалом завершилась работа над испытанием гиперзвуковой ракеты ARRW.

Так же члены комиссии напомнили, что другие программы по гиперзвуковому оружию, например HACM или RDT&E обошлись американским налогоплательщикам в несколько миллиардов долларов, а достойных результатов до сих пор нет. Программы все еще находятся на стадии концептов или предварительного тестирования.

Республиканец из Флориды не преминул возможностью уколоть Пентагон, задав риторический вопрос: "Кто должен быть больше наказан: молодой болван, сливший секретные документы в интернет (намек на Джека Тейшейру, — ред.) или генералы, адмиралы и так называемые эксперты, которые десятилетиями заседали перед этим комитетом и Сенатом, рассказывая сказки о гиперзвуковом оружии, выкачивая миллиарды долларов из бюджета?".

Он также поставил под сомнение целесообразность строительства американских авианосцев в течение последних 30 лет, которые могут никогда не вступить в бой, потому что они не в состоянии защититься от китайской гиперзвуковой угрозы.

Чем ответит Пентагон

Представители военного ведомства в качестве оправдания заявили, что программы гиперзвукового оружия пробуксовывают, поскольку разработчики и армия сталкиваются с техническими сложностями, задержками и недостатком финансирования. Поэтому Пентагон планирует увеличить бюджет на гиперзвуковое оружие до $5 млрд в 2023 году.

Военные уверяют, что приложат все силы, чтобы как можно быстрее оснастить гиперзвуковым оружием армию США при помощи главных своих подрядчиков: Lockheed Martin, Raytheon Technologies и Northrop Grumman.

Так же будет усилено сотрудничество с NASA, Министерством энергетики и Агентством перспективных оборонных исследований (DARPA).

Несмотря на все заверения, военные так и не смогли даже приблизительно назвать сроки, когда гиперзвуковое оружие станет частью армии США.

Ранее Фокус писал, что в США создан первый в истории сверхзвуковой дрон: для чего ему понадобится ракета.