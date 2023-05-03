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Воєнний фокус

Найновіший авіаносець ВМС США USS Gerald Ford вирушив у першу повноцінну місію (фото)

перша місія авіаносця
USS Gerald Ford

Формально корабель перебуває на озброєнні американської армії з 2019 року, однак він постійно стикався з технічними проблемами. Для допрацювання Gerald Ford витратили 3 млрд доларів.

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Авіаносець Військово-морських сил США USS Gerald R. Ford вирушив у першу повноцінну місію після низки невдач та технічних проблем. Про це повідомляє The War Zone.

Військовий корабель буде проводити операції у водах Європи. Це перший "повнометражний круїз" для Gerald R. Ford, бо у 2022 році авіаносець провів коротке оперативне розгортання в Атлантиці, однак у ВМС його назвали стрес-тестом для перевірки загальних можливостей корабля.

Під час першої повноцінної операції авіаносець нарешті може зайняти місце попередника USS George HW Bush. Останні 8 років цей корабель мав круїз у різних країнах Європи та Близького Сходу.

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Авіаносець Gerald R. Ford відходить від причалу

Капітан ВМС США Брайан Меткалф, голова офісу авіаційної програми Ford заявив, що перша місія триватиме щонайменше 6 місяців. Перед тим 6 квітня авіаносна ударна група успішно завершила комплексні тренування, що є завершальним етапом перед початком оперативної місії. Особлива увага на навчання приділяється стрес-тесту кораблів. Авіаносна група складається з таких кораблів і авіації:

  • ракетний крейсер USS Normandy;
  • ракетні есмінці USS Ramage, USS McFaul, USS Thomas Hudner;
  • винищувальна ескадрилья літаків VFA-31 з винищувачами F/A-18E Super Hornet;
  • винищувальна ескадрилья літаків VFA-37 з літаками F/A-18E Hornet та Super Hornet;
  • винищувальна ескадрилья літаків VFA-87 з літаками F/A-18E Super Hornet;
  • ескадрилья літаків для радіоелектронної боротьби VAQ 142 з літаками EA-18G Growler;
  • ескадрилья літаків матеріально-технічного забезпечення флоту VRC-40 з E-2 Hawkeye;
  • вертольотна бойова ескадрилья HSC 9 з HM-60S Seahawk.

"Наша присутність у морі протягом усього розгортання дасть впевненість нашим союзникам і партнерам у тому, що морські шляхи залишатимуться відкритими, а наші спільні операції продемонструють нашу відданість сумісності та морській стабільності", — контрадмірал ВМС Грег Хаффман, командувач авіаносної ударної групи.

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Gerald R. Ford обійшовся бюджету в 13,2 млрд доларів

У виданні зазначають, що для авіаносця ця операція є надзвичайно важливою, бо Gerald Ford намагався досягти боєготового стану останні три роки попри те, що офіційно на озброєнні він перебуває з 2019 року. Протягом багатьох років Ford стикався із серйозними проблемами з його передовими електромагнітними катапультами для літаків, радарами та іншими системами. Авіаносець обійшовся бюджету у 13,2 млрд долари, що на 3 млрд більше, ніж очікувалось через проблеми.

Нагадаємо, 12 квітня ЗМІ писали, що TCG Anadolu ВМС Туреччини є першим у світі авіаносцем для дронів.

11 квітня також ЗМІ повідомляли, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" залишився без екіпажу, що ставить під сумнів повернення корабля в стрій вже в наступному році.