З корабельні зійшов "авіаносець для дронів" нового покоління: у чому його основні особливості (відео)

TCG Anadolu стане першим флагманом подібного типу, який змінює уявлення про авіаносці у сучасних морських битвах.

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Турецький флот відсвяткував спуск на воду та передачу до складу ВМФ свого нового флагмана — TCG Anadolu, який став найбільшим військовим кораблем країни, повідомляє The Drive. Це судно належить до класу десантних кораблів, але в Туреччині заявляють, що мають великі плани щодо використання корабля також як авіаносця для різних рівнів бойових дронів. Фокус знайомить читачів із цим авіаносцем, який змінює уявлення про використання подібних кораблів у сучасних реаліях війни.

Звичайно ж, TCG Anadolu може нести на своєму борту гордість Туреччини – безпілотники Bayraktar. Фото: Соцмережі

Як створювали TCG Anadolu

Авіаносець заснований на проєкті іспанського десантного корабля Хуан Карлос I та був закладений на корабельні Седеф у Стамбулі у 2018 році. Корабель був спущений на воду лише через рік і попередні випробування було завершено у 2022 році. Виступаючи на церемонії передачі до складу ВМФ Реджеп Ердоган зазначив, що 70% TCG Anadolu було побудовано з використанням лише деталей та компонентів, виготовлених у Туреччині, включаючи зброю, бойові системи, радари, інфрачервону систему пошуку та стеження та комплекс радіоелектронної боротьби.

TCG Anadolu обладнаний спеціальними доками для БПЛА. Фото: Соцмережі

Корабель має чотири газотурбінні двигуни General Electric LM2500, що забезпечують максимальну швидкість 21 вузол і дальність плавання 9000 миль. На борту також встановлена система електричного приводу для більш економічного та тихого ходу.

На що здатний TCG Anadolu

Авіаносець має типову конфігурацію десантного корабля з вертолітною палубою (LHD) та призначений для висадки сил на берег під час десантної атаки за допомогою гелікоптерів та важких броньованих машин.

Крім того, відмінною рисою TCG Anadolu є можливість розгортання на його палубі різних видів бойових дронів, що є концепцією, над якою Туреччина працює вже давно.

TCG Anadolu зберігає дрони у спеціальних доках під палубою корабля. Фото: Соцмережі

Корабель може розміщувати до 12 гелікоптерів різних типів, включаючи важкі транспортні вертольоти CH-47F Chinook та бойові вертольоти T129 Atak. Крім того, він може перевозити до 50 БПЛА різних розмірів та класів, включаючи бойові дрони Bayraktar TB2 та Akinci.

Корабель може розміщувати до 12 гелікоптерів різних типів. Фото: Соцмережі

З моменту закладання на корабельні TCG Anadolu еволюціонував до унікального багатоцільового судна. Він повинен вийти за межі традиційних можливостей пілотованої вертолітної авіації, фактично діючи як легкий авіаносець для бойових дронів.

TCG Anadolu до моменту введення в дію модифікували станціями управління дронами із супутниковими терміналами для зв'язку на великій відстані, установками роликових систем на носі корабля для запуску БПЛА, додали системи гальмування на палубі та сітки безпеки для невеликих дронів.

Чим озброєний TCG Anadolu

Багатоцільовий авіаносець має сучасну систему управління боєм GENESIS ADVENT, яка інтегрує всі сенсори та зброю на борту. Система дозволяє виявляти, ідентифікувати та відстежувати повітряні, поверхневі та підводні цілі, а також координувати дії власних сил.

TCG Anadolu має потужний комплекс озброєння для самооборони, що включає два 25-мм кулемети Aselsan STOP, два 12,7-мм кулемети Aselsan STAMP, чотири зенітні ракетні комплекси RIM-116 RAM і два зенітні артилерійські комплекси Phalanx CIWS. Крім того, корабель може нести до 32 протикорабельних ракет Atmaca або протиповітряних ракет HISAR.

Корабель має власний десантний контингент із 1400 осіб і може перевозити до 150 броньованих машин або 27 основних бойових танків. Для висадки десанту на берег корабель має чотири десантні катери LCM або два десантні катери LCU у своєму доці.

"Цей корабель дозволить нам за необхідності проводити військові та гуманітарні операції у будь-якому куточку світу", — сказав Реджеп Ердоган на урочистій церемонії передачі TCG Anadolu до складу ВМФ. "Цей корабель — символ, який закріпить провідне регіональне лідерство Туреччини", — додав він.

Репортаж про передачу TCG Anadolu до складу ВМФ Туреччини.

Раніше Фокус розповідав, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" залишився без екіпажу.