Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" залишився без екіпажу, – ЗМІ (фото)

Повністю відремонтувати корабель планують до 2024 року, але навіть якщо це вдасться зробити, РФ необхідно знайти 1500 кваліфікованих моряків та персоналу для бодай видимої готовності до виконання завдань.

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У РФ досі планують повернути на службу єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" у стрій до 2024 року, однак зараз корабель без екіпажу. Про це повідомляє The War Zone.

Вже 6 рік триває капітальний ремонт авіаносця "Адмірал Кузнєцов" тепер на його шляху повернення в стрій зʼявилась ще одна перешкода — відсутність екіпажу. Міноборони РФ почала підготовку до формування нового екіпажу, однак невідомо, скільки часу потребуватиме пошук та навчання нового екіпажу. За російськими оцінками, ВМС планує найняти 1500 людей, що менше на 400, ніж було до ремонту. Офіційно це пояснюють з установкою автоматизованих систем та агрегатів.

Однак у виданні зазначають, що крім офіцерів, штурманів, зв'язківцев та інших членів екіпажу потрібні спеціально навчені фахівці з експлуатації та обслуговування авіаційної техніки. Через російсько-українську війну знайти необхідну кількість людей і фахівців буде складним завданням.

"Навіть якщо знайдуться 1500 придатних моряків, їх навчання та ознайомлення [з авіаносцем] займе місяці, оскільки "Кузнєцов" — найбільший надводний корабель в Росії. Навіть старій команді було б важко навчитися правильно працювати з нещодавно встановленим обладнанням. Неналежним чином навчена команда може призвести до великих аварій", — каже експерт з російських ВМС Матус Смутний.

Тому на початковому етапі у РФ можуть залучати кваліфікованих офіцерів з інших кораблів на ротаційній основі, щоб забезпечити "приблизну працездатність" авіаносця. Однак проблема ще в тому, що російському флоту треба ще щонайменше 800 моряків для "Адмірала Нахімова", який теж вийде з ремонту, який почався ще у 1999 році.

Також додаткове навчання мають пройти льотчики на морських винищувачах Су-33 та МіГ-29КР, яки простоюють вже 7 років, бо інших носіїв винищувачів на морі не існує.

Нагадаємо, 22 лютого авіаносець "Адмірал Кузнєцов" за допомогою буксира залишив сухий док для продовження ремонтних робіт.

9 січня в українській розвідці заявили, що "Адмірал Кузнєцов" не підлягає ремонту, оскільки він має пробоїни в корпусі.