Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" остался без экипажа, – СМИ (фото)

Полностью отремонтировать корабль планируют к 2024 году, но даже если это удастся сделать, РФ необходимо найти 1500 квалифицированных моряков и инженеров для хотя бы видимой готовности к выполнению задач.

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В РФ до сих пор планируют вернуть на службу единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" в строй до 2024 года, однако сейчас корабль без экипажа. Об этом сообщает The War Zone.

Уже 6 лет идет капитальный ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов", теперь на его пути возвращения в строй появилось еще одно препятствие — отсутствие экипажа. Минобороны РФ начало подготовку к формированию нового экипажа, однако неизвестно, сколько времени потребуется на поиск и обучение нового экипажа. По российским оценкам, ВМС планирует нанять 1500 человек, что на 400 меньше, чем было до ремонта. Официально это объясняют установкой автоматизированных систем и агрегатов.

Однако в издании отмечают, что кроме офицеров, штурманов, связистов и других членов экипажа требуются специально обученные специалисты по эксплуатации и обслуживанию авиационной техники. Из-за российско-украинской войны найти необходимое количество людей и специалистов будет сложной задачей.

"Даже если найдутся 1500 пригодных моряков, их обучение и ознакомление [с авианосцем] займет месяцы, поскольку "Кузнецов" — самый крупный надводный корабль в России. Даже старой команде было бы трудно научиться правильно работать с недавно установленным оборудованием. Ненадлежащим образом обученная команда может привести к крупным авариям", — говорит эксперт по российским ВМС Матус Смутный.

Поэтому на начальном этапе в РФ могут привлекать квалифицированных офицеров из других кораблей на ротационной основе, чтобы обеспечить "приблизительную работоспособность" авианосца. Однако проблема еще в том, что российскому флоту нужно еще минимум 800 моряков для "Адмирала Нахимова", который тоже выйдет из ремонта, который начался еще в 1999 году.

Также дополнительное обучение должны пройти летчики на морских истребителях Су-33 и МиГ-29КР, которые простаивают уже 7 лет, потому что других носителей истребителей на море нет.

Напомним, 22 февраля авианосец "Адмирал Кузнецов" с помощью буксира оставил сухой док для продолжения ремонтных работ.

9 января в украинской разведке заявили, что "Адмирал Кузнецов" не подлежит ремонту, поскольку у него есть пробоины в корпусе.