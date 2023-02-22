Под песню "Прощание Славянки": авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" покинул сухой док (видео)

Единственный авианосец планируют отремонтировать до 2024 года, чтобы эксплуатировать его еще не менее 10 лет.

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В конце декабря в РФ начали вывод из сухого дока единственного авианосца "Адмирал Кузнецов". Однако до возвращения корабля в строй еще далеко. Об этом сообщает The War Zone.

В РФ построили специальный сухой док СРЗ №35 в мае 2022 года, чтобы ремонтировать авианосец. Работы по его восстановлению длятся уже несколько лет. На этом пути корабль постоянно переживает различные происшествия. В 2018 году крупнейший плавучий док ПД-50 затонул. Также он неоднократно горел.

Однако только сейчас в РФ таки вывели "Адмирал Кузнецов" из сухого дока при помощи буксира. Операцию проводили под песню "Прощание Славянки" — это советский марш. Вывод корабля занял 2 месяца. Повлиять на сроки могли заморозки.

Капитальный ремонт судна начался в 2017 году и продлится до 2024 года. Работы позволят продлить срок службы "Адмирала Кузнецова" как минимум на 10 лет. Для российского флота судно представляет важный актив, поскольку других авианосцев в строю у РФ нет. В издании также отмечают, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину ремонт авианосца существенно осложняется. "Адмирал Кузнецов" требует денег, но на ход войны он не повлияет.

Напомним, 9 января в украинской разведке заявили, что "Адмирал Кузнецов" не подлежит ремонту, так как он имеет пробоины в корпусе.

22 декабря 2022 года в Мурманске снова горел российский авианосец "Адмирал Кузнецов".