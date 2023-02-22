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Воєнний фокус

Під пісню "Прощання Слов'янки": авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" залишив сухий док (відео)

російський авіаносець
Авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Єдиний авіаносець планують відремонтувати до 2024 року, щоб експлуатувати його ще щонайменше 10 років.

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Наприкінці грудня в РФ розпочали виведення із сухого доку єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Однак до повернення корабля до ладу ще далеко. Про це повідомляє The War Zone.

У РФ збудували спеціальний сухий док СРЗ №35 у травні 2022 року, щоб ремонтувати авіаносець. Роботи щодо його відновлення тривають уже кілька років. На цьому шляху корабель постійно переживає різні події. У 2018 році найбільший плавучий док ПД-50 затонув. Також він неодноразово горів.

Однак тільки зараз у РФ таки вивели "Адмірала Кузнєцова" із сухого доку за допомогою буксира. Операцію проводили під пісню "Прощання Слов'янки" — це радянський марш. Виведення корабля зайняло 2 місяці. Вплинути на термін могли заморозки.

Капітальний ремонт судна розпочався у 2017 році та триватиме до 2024 року. Роботи дозволять продовжити термін служби "Адмірала Кузнєцова" щонайменше на 10 років. Для російського флоту судно представляє важливий актив, оскільки інших авіаносців у строю РФ немає. У виданні також зазначають, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну ремонт авіаносця суттєво ускладнюється. "Адмірал Кузнєцов" вимагає грошей, але на перебіг війни він не вплине.

Нагадаємо, 9 січня в українській розвідці заявили, що "Адмірал Кузнєцов" не підлягає ремонту, оскільки він має пробоїни в корпусі.

22 грудня 2022 року в Мурманську знову горів російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов".