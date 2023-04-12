С верфи сошел "авианосец для дронов" нового поколения: в чем его основные особенности (видео)

TCG Anadolu станет первым флагманом подобного типа, который меняет представление об авианосцах в современных морских сражениях.

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Турецкий флот отпраздновал спуск на воду и передачу в состав ВМФ своего нового флагмана — TCG Anadolu, который стал самым большим военным кораблем страны, сообщает The Drive. Это судно относится к классу десантных кораблей, но в Турции заявляют, что у них есть большие планы по использованию корабля также в качестве авианосца для разных уровней боевых дронов. Фокус знакомит читателей с этим авианосцем, который меняет представление об использовании подобных кораблей в современных реалиях войны.

Конечно же, TCG Anadolu может нести на своем борту гордость Турции - беспилотники Bayraktar. Фото: Соцсети

Как создавали TCG Anadolu

Авианосец основан на проекте испанского десантного корабля Хуан Карлос I и был заложен на верфи Седеф в Стамбуле в 2018 году. Корабль был спущен на воду всего через год и предварительные испытания были завершены в 2022 году. Выступая на церемонии передачи в состав ВМФ Реджеп Эрдоган отметил, что 70% TCG Anadolu было построено с использованием только деталей и компонентов, изготовленных в Турции, включая оружие, боевые системы, радары, инфракрасную систему поиска и слежения и комплекс радиоэлектронной борьбы.

TCG Anadolu оборудован специальными доками для БПЛА. Фото: Соцсети

Корабль имеет четыре газотурбинных двигателя General Electric LM2500, обеспечивающих максимальную скорость 21 узел и дальность плавания 9000 миль. На борту также установлена система электрического привода для более экономичного и тихого хода.

На что способен TCG Anadolu

Авианосец имеет типичную конфигурацию десантного корабля с вертолетной палубой (LHD) и предназначен для высадки сил на берег во время десантной атаки с помощью вертолетов и тяжелых бронированных машин.

Кроме того, отличительной чертой TCG Anadolu является возможность развертывания на его палубе различных видов боевых дронов, что является концепцией, над которой Турция работает уже давно.

TCG Anadolu хранит дроны в специальных доках под палубой корабля. Фото: Соцсети

Корабль может размещать до 12 вертолетов разных типов, включая тяжелые транспортные вертолеты CH-47F Chinook и боевые вертолеты T129 Atak. Кроме того, он может перевозить до 50 БПЛА различных размеров и классов, включая боевые дроны Bayraktar TB2 и Akinci.

Корабль может размещать до 12 вертолетов разных типов. Фото: Соцсети

С момента закладки на верфи TCG Anadolu эволюционировал до уникального многоцелевого судна. Он должен выйти за рамки традиционных возможностей пилотируемой вертолетной авиации, фактически действуя как легкий авианосец для боевых дронов.

TCG Anadolu до момента ввода в строй модифицировали станциями управления дронами со спутниковыми терминалами для связи на большом расстоянии, установками роликовых систем на носу корабля для запуска БПЛА, добавили системы торможения на палубе и сетки безопасности для небольших дронов.

Чем вооружен TCG Anadolu

Многоцелевой авианосец имеет современную систему управления боем GENESIS ADVENT, которая интегрирует все сенсоры и оружие на борту. Система позволяет обнаруживать, идентифицировать и отслеживать воздушные, поверхностные и подводные цели, а также координировать действия собственных сил.

TCG Anadolu имеет мощный комплекс вооружения для самообороны, включающий два 25-мм пулемета Aselsan STOP, два 12,7-мм пулемета Aselsan STAMP, четыре зенитных ракетных комплекса RIM-116 RAM и два зенитных артиллерийских комплекса Phalanx CIWS. Кроме того, корабль может нести до 32 противокорабельных ракет Atmaca или противовоздушных ракет HISAR.

Корабль имеет собственный десантный контингент из 1400 человек и может перевозить до 150 бронированных машин или 27 основных боевых танков. Для высадки десанта на берег корабль имеет четыре десантных катера LCM или два десантных катера LCU в своем доке.

"Этот корабль позволит нам при необходимости проводить военные и гуманитарные операции в любом уголке мира", — сказал Реджеп Эрдоган на торжественной церемонии передачи TCG Anadolu в состав ВМФ. "Этот корабль — символ, который закрепит лидирующее региональное положение Турции", — добавил он.

Репортаж о передаче TCG Anadolu в состав ВМФ Турции.

Ранее Фокус рассказывал, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" остался без экипажа.