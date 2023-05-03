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Военный Фокус

Новейший авианосец ВМС США USS Gerald Ford отправился в первую полноценную миссию (фото)

первая миссия авианосца
USS Gerald Ford

Формально корабль находится на вооружении американской армии с 2019 года, однако постоянно сталкивался с техническими проблемами. Для доработки Gerald Ford потратили 3 млрд. долларов.

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Авианосец военно-морских сил США USS Gerald R. Ford отправился в первую полноценную миссию после ряда неудач и технических проблем. Об этом сообщает The War Zone.

Военный корабль будет проводить операции в водах возле Европы. Это первый "полнометражный круиз" для Gerald R. Ford, так как в 2022 году авианосец провел короткое оперативное развертывание в Атлантике, однако в ВМС его назвали стресс-тестом для проверки общих возможностей корабля.

Во время первой полноценной операции авианосец наконец-то может занять место предшественника USS George HW Bush. Последние 8 лет этот корабль имел круиз в разных странах Европы и Ближнего Востока.

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Авианосец Gerald R. Ford отходит от причала

Капитан ВМС США Брайан Меткалф, глава офиса авиационной программы Ford заявил, что первая миссия продлится не менее 6 месяцев. Перед тем 6 апреля авианосная ударная группа успешно завершила комплексные тренировки, являющиеся завершающим этапом перед началом оперативной миссии. Особое внимание на обучение уделяется стресс-тесту кораблей. Авианосная группа состоит из следующих кораблей и авиации:

  • ракетный крейсер USS Normandy;
  • ракетные эсминцы USS Ramage, USS McFaul, USS Thomas Hudner;
  • истребительная эскадрилья самолетов VFA-31 с истребителями F/A-18E Super Hornet;
  • истребительная эскадрилья самолетов VFA-37 с самолетами F/A-18E Hornet и Super Hornet;
  • истребительная эскадрилья самолетов VFA-87 с самолетами F/A-18E Super Hornet;
  • эскадрилья самолетов для радиоэлектронной борьбы VAQ 142 с самолетами EA-18G Growler;
  • эскадрилья самолетов материально-технического обеспечения флота VRC-40 из E-2 Hawkeye;
  • вертолетная боевая эскадрилья HSC 9 из HM-60S Seahawk.

"Наше присутствие в море на протяжении всего развертывания даст уверенность нашим союзникам и партнерам в том, что морские пути будут оставаться открытыми, а наши совместные операции продемонстрируют нашу преданность совместимости и морской стабильности", — контр-адмирал ВМС Грег Хаффман, командующий авианосной ударной группой.

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Gerald R. Ford обошелся бюджету в 13,2 млрд долларов

В издании отмечают, что для авианосца эта операция чрезвычайно важна, потому что Gerald Ford пытался достичь боеготового состояния последние три года, несмотря на то, что официально на вооружении он состоит с 2019 года. На протяжении многих лет Ford сталкивался с серьезными проблемами с передовыми электромагнитными катапультами для самолетов, радарами и другими системами. Авианосец обошелся бюджету в 13,2 млрд долларов, что на 3 млрд больше, чем ожидалось из-за проблем.

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что TCG Anadolu ВМС Турции является первым в мире авианосцем для дронов.

11 апреля также СМИ сообщали, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" остался без экипажа, что ставит под сомнение возвращение корабля в строй уже в следующем году.