Южная Корея продемонстрирует новую систему L-SAM: на что способен комплекс ПРО (видео)

Новые ЗРК большой дальности станут частью многоуровневой противовоздушной обороны Северной Кореи вместе с западными системами, которые противостоят угрозам со стороны КНДР.

Южная Корея 1 октября готовится провести военный парад, на котором впервые будет показана новая система противовоздушной обороны от баллистических ракет L-SAM. О том, что известно о новом южнокорейском комплексе противоракетной обороны рассказали обозреватели Zona Militar.

В публикации говорится, что создание нового комплекса обусловлено постоянными угрозами для страны со стороны Северной Кореи, а сам зенитно-ракетный комплекс L-SAM станет частью многоуровневого щита противоракетной обороны верхнего уровня.

В материале было отмечено, что южнокорейские вооруженные силы используют американскую систему ПВО Patriot и зенитно-ракетный комплекс средней дальности Cheongung II, которые способны поражать ракеты противника на высотах до 40 км. Таким образом новый комплекс, который будет запущен в серию с 2026 года, станет дополнением к имеющимся системам ПРО.

Характеристики L-SAM

Перспективный ЗРК Long range SAM разрабатывался по заказу Министерства обороны Республики Корея под управлением агентства оборонных разработок Agency for Defense Development. При разработке системы был учтен опыт эксплуатации зарубежных систем, а сам комплекс разрабатывался южнокорейскими специалистами самостоятельно. Уже в начале 2022 был изготовлен опытный образец после чего начались первые испытания установки.

Комплекс большой дальности L-SAM представляет собой передвижной ЗРК для длительной работы на одной позиции. Он предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями, при этом ракеты комплекса имеют впечатляющую дальность в 150 км при высоте до 100 км.

Обозреватели War Zone уточнили, что перехватчики предназначены для уничтожения высокоскоростных баллистических целей на больших высотах до 96 км, а радиус перехвата крылатых ракет и других целей достигает 200 км.

Типичная батарея L-SAM будет включать в себя многофункциональный радар, центр боевого управления, станцию ​​боевого управления и четыре пусковые установки, установленные на грузовике, по две для каждого типа ракет.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября заявил, что заключение военной сделки между Россией и КНДР представляет собой угрозу безопасности Украины и Южной Кореи. По его словам, Сеул не станет бездействовать, если Северная Корея получит российскую помощь в области военных технологий.