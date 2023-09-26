Швейцария продаст Германии 25 Leopard 2 с условием не передавать их Украине, — СМИ

Известно, что Швейцария, ссылаясь на свой нейтралитет, уже несколько раз блокировала передачу Киеву техники даже третьих стран, в которой использовались швейцарские запчасти.

Парламент Швейцарии разрешил продать Германии 25 танков Leopard 2 из собственных запасов, но при условии, что они не будут в дальнейшем переданы Украине. Об этом сообщает Neue Zuericher Zeitung.

"Нижняя палата парламента Швейцарии согласилась, что 25 списанных танков Leopard 2 из состава швейцарской армии могут быть проданы немецкой компании Rheinmetall", — говорится в сообщении.

Однако условием является то, что боевые танки не передадут Украине. Германия и другие члены НАТО планируют пополнить свои запасы после передачи танков Киеву.

Известно, что летом в Швейцарии было списано 96 основных боевых танков Leopard 2 из 134.

В феврале правительство Германии обратилось к Швейцарии с просьбой о танках. Они должны быть модернизированы и использованы в странах НАТО для заполнения пробелов, которые возникли из-за поставок оружия в Украину. Германия заверила Швейцарию, что танки не пойдут в Украину.

Швейцария, ссылаясь на свой нейтральный статус, уже несколько раз блокировала передачу Украине даже техники третьих стран, в которой использовались швейцарские запчасти.

Напомним, 28 июня стало известно, что Швейцарский федеральный совет отказал компании RAUG в праве выкупить танки Leopard 1A5 для дальнейшего реэкспорта в Украину, поскольку продажа оружия в государства, где идут боевые действия, запрещена по Закону о военных материалах.