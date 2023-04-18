В Бундестаге раскритиковали "нейтральную" позицию Швейцарии по войне в Украине

Представитель немецкого парламента накануне визита президента Алена Берсе в Берлин призвал его определиться чью сторону в войне с Украиной займет "свободолюбивая" Швейцария.

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Во вторник, 18 апреля, председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот подверг критике нейтральную позицию Швейцарии по отношению к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Об этом он рассказал в интервью изданию RND.

По его словам, Швейцария является не только "традиционно нейтральной" страной, но и глубоко "свободолюбивой".

"Именно свобода и стоит на кону в Украине, которая подвергается нападению со стороны РФ, и которую хотят уничтожить. В этом я очень разочарован Швейцарией. Тот, кто хочет быть нейтральным в такой преступной агрессивной войне, косвенно приносит пользу российскому агрессору", – подчеркнул Рот.

По информации издания, заявление Рота, который представляет Социал-демократическую партию Германии, прозвучало накануне визита президента Швейцарии Алена Берсе в Берлин во вторник.

Известно, что президент Швейцарии планирует встретиться с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Швейцария даже не должна сама поставлять оружие. Речь идет об оружии и боеприпасах, произведенных в Швейцарии, которые принадлежат таким государствам, как Германия, Испания или Дания, и которые они могли бы передать Украине. Швейцария отказалась давать свое согласие. Такое поведение следует учитывать в будущем военном сотрудничестве. Я не вижу, почему мы должны покупать оружие у Швейцарии", – заявил председатель комитета Бундестага.

В свою очередь, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что визит Берсе может помочь изменить позицию Швейцарии по вооружениям и поддержке Украины.

"Конечно, мы должны принять позицию Швейцарии. Но Швейцария должна решить, на какой стороне истории она хочет быть", — подчеркнула она.

Напомним, 6 марта стало известно, что в Берне рассмотрят инициативу, которая поможет снять запрет на передачу Украине швейцарского оружия третьими странами.

Неделю назад, в начале апреля, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис сообщил, что его страна намерена предоставить Киеву еще не менее 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долларов) в период до 2028 года.